La Euroliga está plagada de leyendas con sombras realmente alargadas. Jugadores que dijeron adiós hace, relativamente, poco tiempo como Spanoulis, Rudy o Teodosic han dejado una huella imborrable en el corazón de los aficionados de la máxima competición europea. A pesar de ello, aún quedan grandes nombres en activo que nos hacen vibrar, como Nick Calathes, Nando de Colo o Mike James. Quizás, por poco tiempo.

Una estrella Euroliga, en el ocaso de su carrera

Varios son los veteranos jugadores que aún brillan con luz propia en el panorama Euroliga. Sin embargo, pocos con la elegancia que lo hace Nando de Colo. El jugador francés, a pesar de que la edad ya le pasa factura sobre el parquet, aún ha dejado destellos de la excelsa calidad que pasa por sus manos. El jugador, que sin ser un especialista en el arte de anotar, llegó a ser el máximo anotador de la historia de la Euroliga hasta que Mike James le destronó, podría decir adiós.

New milestone for @NandoDeColo ✨



He has reached 4000 points in EuroLeague tonight👏



De Colo is currently 3rd in All-Time scoring leaders! pic.twitter.com/atyjSppOHx — EuroLeague (@EuroLeague) December 15, 2022

El mejor jugador de la historia de la Euroliga, según el índice PIR, en una entrevista para RMC ha soltado una bomba: “Para ser sincero, ¿este es mi último año… quizás? Estoy al final de mi contrato con el ASVEL; llevo cuatro años en el club”. La posibilidad de que recalase en otro club no parece probable y todo apunta a una posible retirada. Nando de Colo, que es una de las leyendas con más historia de la competición, a sus 38 años, parece cerca de colgar las botas.

Nando de Colo, una temporada liderando de nuevo

A sus 38 años, sus promedios estadísticos y, por supuesto, las sensaciones que deja en pista, nada le tienen que envidiar a las de jugadores más jóvenes. A pesar de ello, parece que el final está cerca. Eso sí, esta última temporada en ASVEL no apunta a un año sabático. A pesar de los refuerzos, la marcha de Theo Maledon en la generación de juego, le deja una responsabilidad importante a la hora de liderar al cuadro francés en Euroliga. Sobre todo, con una incógnita deportiva como Zachary Seljaas como sustituto anotador de la estrella del Real Madrid.

Un palmarés para la historia