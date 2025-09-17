La Euroliga está a escasos días de dar inicio y la expectación crece entre los amantes del mejor baloncesto del continente, pero todavía hay varios equipos que no han terminado de perfilar sus plantillas. Con el calendario apretando, las directivas se mantienen activas en el mercado, buscando las piezas que les permitan alcanzar sus objetivos y competir al máximo nivel en una temporada que promete ser intensa y llena de emociones.

Obradovic exige fichajes a la directiva de Partizan de Belgrado

El Partizan de Belgrado encara la temporada con la exigencia de mejorar los resultados obtenidos en años anteriores, y con un Zeljko Obradovic persistente en reforzar la pintura ante las lesiones que han sufrido: “Necesitamos al menos seis pívots y actualmente tenemos cuatro”, explicó el técnico, recordando que dos de ellos están lesionados.

Aunque el club intentó durante todo el verano sumar una pieza más, no lo consiguió, lo que deja al equipo corto en una posición clave para competir en todos los frentes. En plena gira por Australia para disputar el torneo “Pavlos Giannakopoulos” junto al Panathinaikos, Obradovic remarcó la importancia de aprovechar estos partidos para evaluar el estado de la plantilla y sus necesidades.

Los nombres para fichajes que tiene en la mesa Partizan de Belgrado

Ante las peticiones de Obradovic, la dirección deportiva del Partizan tiene la intención clara de añadir un refuerzo interior, aunque Zeljko Obradovic apuesta por esperar el momento indicado. La situación bajo el aro refleja la urgencia: Dylan Osetkowski y Jabari Parker están listos para jugar, mientras que Tyrique Jones y Aleksej Pokuševski siguen de baja.

Esa falta de equilibrio preocupa, sobre todo de cara a un calendario cargado, y refuerza la idea de que tarde o temprano debe sumarse otra pieza en la pintura. El Partizan quiere a Joffrey Lauvergne, pero Željko Obradović sigue prefiriendo esperar, por si surge alguna opción de la NBA. El debut europeo del conjunto serbio será el 30 de septiembre a las 18:00 contra Dubai BC.

Plantilla Partizan de Belgrado para Euroliga

Entrenador: Zeljko Obradovic

Bases: Carlik Jones, Frank Ntilikina, Arijan Lakić, Shake Milton, Duane Washington, Iffe Lundberg

Escoltas: Sterling Brown, Vanja Marinkovic

Aleros / Ala-pívots: Isaac Bonga, Mario Nakic, Jabari Parker, Isiaha Mike, Aleksej Pokusevski, Dylan Osetkowski

Pívots: Tyrique Jones