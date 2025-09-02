Tras un verano con varias modificaciones en la plantilla, donde se han producido salidas importantes como la de Dylan Osetwkowski, Yankuba Sima o Kameron Taylor, entre otros, Unicaja enfoca la temporada 2025/26 con la ilusión intacta de pelear por todos los títulos posibles. Los de Ibon Navarro, que ya han dado inicio a los partidos de preparación, han concretado el último gran movimiento del mercado.

David Kravish amplía su contrato con Unicaja hasta 2028

David Kravish seguirá vistiendo la camiseta de Unicaja hasta 2028 tras alcanzar un acuerdo de renovación que prolonga dos años más su contrato actual. El pívot estadounidense, con pasaporte búlgaro, sumará así seis temporadas consecutivas en Los Guindos. El interior ha disputado 168 encuentros oficiales con el club, en los que tiene un promedio total de 8,4 puntos, 4,2 rebotes y una valoración de 9,2.

🏀 Kravish seguirá en Málaga hasta 2028



💚💜 #YoSoyDelUnicaja — UnicajaCB (@unicajaCB) September 2, 2025

El interior de Illinois, clave en los títulos logrados por el Unicaja en los últimos años, seguirá formando pareja interior con Balcerowski, Sulejmanovic y fichajes recién llegados como James Webb; reforzando el bloque de Ibon Navarro de cara al futuro. Kravish aterrizó en Málaga en 2022 tras una carrera europea que incluyó pasos por Finlandia, Polonia, Bielorrusia, Rusia, Alemania y Turquía.

David Kravish: un valor seguro para Ibon Navarro en Unicaja

David Kravish se ha consolidado como una pieza fundamental en el engranaje de Unicaja. La influencia del pívot estadounidense traspasa ambos lados de la pista, y lo incluyen dentro de un elenco de jugadores que han sido diferenciales en los últimos éxitos del club, con títulos de Copa del Rey, Basketball Champions League, Supercopa y Copa Intercontinental.

Además, la aportación de Kravish trasciende las estadísticas individuales: con él en cancha, el Unicaja ha ganado el 75,6% de los encuentros disputados, el mejor porcentaje de victorias entre los jugadores con más de 150 partidos con la camiseta verde. Su impacto competitivo es una prueba de que su continuidad garantiza solidez y ambición al equipo de Ibon Navarro.

Plantilla Unicaja 2025-26

Entrenador: Ibon Navarro

Bases: Alberto Díaz, Kendrick Perry, Xavier Castañeda

Escoltas: Nihad Djedovic, Tyler Kalinoski

Aleros: Chris Duarte, Jonathan Barreiro

Ala-Pívots: Emir Sulejmanovic, James Webb III, Killian Tillie, Tyson Pérez

Pívots: David Kravish, Olek Balcerowski