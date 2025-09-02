El Real Madrid 25/26 ya se puso en marcha hace un par de semanas en la Ciudad Real Madrid, aunque lo está haciendo con varias ausencias destacadas. Con jugadores participando en el Eurobasket como Procida o Maledon, y el propio Sergio Scariolo centrado en sus funciones como seleccionador nacional, son los integrantes de su cuerpo técnico quienes dirigen las primeras sesiones de preparación. El conjunto blanco afrontará sus primeros compromisos este fin de semana en el XIV Torneo Costa del Sol, donde se medirá al Alba Berlín y al Unicaja.

El estado actual de la plantilla del Real Madrid para la pretemporada

El Real Madrid sigue teniendo ausencias sensibles en su plantilla en este inicio de pretemporada. De cara al duelo contra el Unicaja de Ibon Navarro, Mario Hezonja y David Krämer estarán varias semanas de baja tras sufrir lesiones musculares con sus respectivas selecciones, por lo que no jugarán este fin de semana. Además, Alberto Abalde también se recupera de una rotura miofascial que le impidió disputar el Eurobasket con España.

TRABAJO x TRABAJO pic.twitter.com/hR6tCcWh2K — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 1, 2025

Aparte de las bajas por lesión, hay que añadir que Theo Maledon y Gabriele Procida siguen su participación con Francia e Italia, respectivamente. La buena noticia para los madridistas es la incorporación de Andrés Feliz, que ya se ha sumado a los entrenamientos tras finalizar su participación en la AmeriCup con la República Dominicana. El resto de jugadores están disponibles para jugar el primer amistoso.

Ilusión por ver al Real Madrid en pretemporada y las expectativas

El XIV Torneo Costa del Sol ha despertado una gran expectación entre los aficionados. El choque entre Unicaja y Real Madrid, que se disputará el domingo en el Martín Carpena, ya cuenta con más de 6.000 entradas vendidas a falta de todavía cinco días para que se dispute el partido, confirmando el interés que genera un duelo de este calibre incluso en plena pretemporada.

En lo deportivo, Unicaja llega con más rodaje tras haber disputado ya varios encuentros de preparación, lo que a priori le otorga cierta ventaja frente a un Real Madrid que aún se encuentra en fase de iniciación y con varias ausencias importantes. El conjunto malagueño, además, busca hacer valer su condición de local en un torneo que se ha consolidado como referencia del baloncesto veraniego.

¿Cuándo y dónde ver el Unicaja vs Real Madrid de pretemporada?

El Real Madrid y el Unicaja se medirán este domingo 7 de septiembre a las 18:00 horas en el Martín Carpena, dentro del XIV Torneo Costa del Sol. El encuentro, que servirá como una de las grandes pruebas de pretemporada para ambos equipos, podrá seguirse en directo a través de Realmadrid TV.

Diferencia de plantillas:

Real Madrid:

Bases: Andrés Feliz, Facu Campazzo, Théo Maledon

Escolta: Sergio Llull

Aleros: Alberto Abalde, David Kramer, Gabriel Deck, Gabriele Procida, Mario Hezonja

Ala-pívots: Chuma Okeke, Izan Almansa, Usman Garuba

Pívots: Bruno Fernando, Walter Tavares

Unicaja:

Bases: Alberto Díaz, Kendrick Perry, Xavier Castañeda

Escoltas: Nihad Djedovic, Tyler Kalinoski

Aleros: Chris Duarte, Jonathan Barreiro

Ala-pívots: Emir Sulejmanovic, James Webb III, Killian Tillie, Tyson Pérez

Pívots: David Kravish, Olek Balcerowski