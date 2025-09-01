España se prepara para un nuevo examen de nivel en el Eurobasket 2025 después de superar con comodidad a Bosnia y Chipre. Los de Scariolo se enfrentarán a Italia, en un partido clave que puede marcar su posición en el Grupo C. Los italianos, con dos triunfos ya en su casillero y referentes como Fontecchio, Melli o Gallinari, llegan con confianza y aspiraciones altas. El seleccionador nacional se verá las caras con uno de sus fichajes en el Real Madrid.

Gabriele Procida: la nueva generación de Italia que se enfrenta a los de Scariolo

Italia llega al duelo contra España con un balance de 2-1, al igual que los españoles, y como tercera de grupo. La selección italiana se caracteriza por un grupo que combina liderazgo y juventud. El mayo referente de la plantilla es el ex de Baskonia, Simone Fontecchio, que asume el papel de líder ofensivo, anotando en el último enfrentamiento contra Bosnia un total de 39 puntos.

La experiencia en el equipo azzurro la pone Danilo Gallinari y Nicolo Melli, que aportan equilibrio y oficio en los momentos decisivos. A su alrededor, una mezcla de talento joven y jugadores consolidados convierte al combinado de Pozzecco en un rival de gran peligro. Entre los jóvenes que ganan protagonismo destaca Gabriele Procida, nuevo fichaje del Real Madrid, que está llamado a ser una de las piezas de futuro de la selección italiana.

Aunque su participación ha sido escasa en este comienzo del Eurobasket, el alero italiano siempre es un recurso que tiene Pozzecco en el banquillo y que puede utilizar para desatascar un encuentro.

Gabriele Procida: fichaje del Real Madrid y un talento en el Eurobasket 2025

El verano de Gabriele Procida ha estado marcado por su fichaje por el Real Madrid. El alero italiano de 23 años aterriza en el club blanco tras tres temporadas en el ALBA Berlín y lo hace con un contrato de tres años que incluye cláusulas de salida a la NBA en 2026 y 2027. Con su físico explosivo, capacidad de penetración y energía en defensa, Procida llega para reforzar el perímetro madridista y cubrir las bajas en el juego exterior de la plantilla de Scariolo.

Además de su salto al conjunto blanco, Procida también se presenta como uno de los jóvenes talentos a seguir en el Eurobasket 2025. Tras conquistar el premio Rising Stars en la Euroliga y dejar actuaciones brillantes, el jugador italiano encara el torneo continental como escaparate para confirmar que está llamado a ser una de las referencias de su selección en el futuro inmediato.

¿Cuándo y dónde ver el España vs Italia del Eurobasket 2025?

España e Italia se medirán este martes 2 de septiembre a las 20:30 en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol, en el que será el cuarto compromiso del grupo C del Eurobasket 2025. El choque podrá verse en abierto en La1 y RTVE Play, con previa y postpartido en Teledeporte.