El Real Madrid ha comenzado la pretemporada 2025-26 con gran parte de su plantilla, pero con algunos de sus jugadores en el Eurobasket con sus respectivas selecciones. Entre ellos destacan figuras como Gabriele Procida o Theo Maledon, que siguen participando en el torneo internacional. Uno de ellos, que ha sido uno de los fichajes más esperados del verano, no está teniendo el protagonismo esperado y su país ha dejado una de cal y otra de arena.

Rendimiento irregular del nuevo jugador del Real Madrid con Francia: Theo Maledon

La sorpresa de la jornada 3 del Eurobasket se produjo en el partido entre Francia e Israel, donde los franceses cedieron con un duro castigo por 82-69. Esta derrota, que supone un revés en el grupo D del torneo, ha dejado cuestionados a varios jugadores que no han estado al nivel y de los que se espera mejor rendimiento.

Uno de los señalados ha sido el nuevo base estrella del Real Madrid, Theo Maledon, que apenas anotó un lanzamiento de los cinco que intentó, acabando con un total de 5 puntos, y dos asistencias en 15 minutos de juego, con un crédito de valoración de -7. Aparte del jugador madridista, otros referentes como Yabusele o Coulibaly no tuvieron su día.

El Eurobasket 2025 de Theo Maledon como fichaje del Real Madrid

Después de las tres primeras jornadas del Eurobasket, el rendimiento de Theo Maledon con la selección francesa se podría definir como irregular. Yendo partido a partido, el base del Real Madrid apenas sumó cinco puntos en 15 minutos, con un 20% en tiros de campo y sin acierto desde la línea de tres, en la última derrota de Francia ante Israel (82-69).

Ante Bélgica, Maledon logró seis puntos y seis rebotes en 14 minutos, y frente a Eslovenia apenas aportó en la anotación y tuvo un impacto limitado en el juego. La falta de continuidad y efectividad de Maledon se ha convertido en un factor clave en el inicio dubitativo de Francia. La selección necesita que eleve su nivel para mantenerse en la pelea por el primer puesto de un grupo en el que hay equipos potentes y candidatos al título.

El rol de Theo Maledon en el Eurobasket 2025 con Francia

La plantilla de la selección francesa cuenta con una mezcla de juventud y experiencia para este Eurobasket 2025. A priori, Theo Maledon partía como titular en la dirección de juego, siendo el base principal y con capacidad de jugar en el 2. Sin embargo, en este inicio hay otros jugadores que le han adelantado en protagonismo como Sylvain Francisco o Elie Okobo. Así está la plantilla de Francia:

Bases: Théo Maledon, Elie Okobo y Nadir Hifi.

Escoltas: Isaïa Cordinier y Sylvain Francisco.

Aleros: Bilal Coulibaly, Jaylen Hoard y Timothé Luwawu-Cabarrot.

Ala-pívots: Zaccharie Risacher y Guerschon Yabusele.

Pívots: Mouhammadou Jaiteh y Alexandre Sarr.