La estadística avanzada ya no es un recurso secundario, es una herramienta clave que trabaja como un asistente más

Imagínate que estás jugando a un videojuego en el que tienes que tomar las riendas de un equipo de Liga Endesa. Cada fichaje, cada rotación, cada ajuste táctico tiene consecuencias. Una decisión puede hacerte tocar la gloria o tener que salir por la puerta de atrás. En los años 90, era cuestión de intuición y lanzar una moneda al aire. Pero actualmente no es así.

La estadística avanzada ha revolucionado todo. Los equipos más competitivos ya no solo se basan en el talento individual o la química del equipo. Ahora se basan en los datos y aquel equipo que no las utilice está perdido, tal y como destaca Antoni Daimiel: “En 2008, la NBA tenía 200 analistas de datos. Algunos equipos redujeron esos departamentos, como Washington, que solo tenía uno y mira cómo les va ahora. Hace dos años, Oklahoma contaba con 78 y Cleveland con más de 40.”

Imagínate que estás jugando al 2K pero en la vida real | Fuente: Shuajota

Entonces, ya lo tenemos, vamos a analizar todos los datos y fichar a los jugadores que mejores datos tengan en cada posición y ganaremos la Liga Endesa. Suena lógico, ¿verdad? Tendríamos razón si esto fuese Moneyball. La gran pregunta es: ¿Hasta qué punto la estadística avanzada influye en la Liga Endesa?

Pues depende a quién le preguntes. Hay entrenadores que te dirán te dirá que los datos no son tan importantes. Sin embargo, otros te dirán que los datos pueden determinar desde un fichaje hasta cual va a ser la estrategia de la última jugada. ¿Quién tiene razón? Esa es la gran pregunta y a la que vamos a dar respuesta.

¿Lo nuevo siempre es mejor?

Es tu primer día en el despacho de Valencia Basket. Tienes delante la plantilla y un sinfín de informes sobre cada jugador. Lo primero que tendrás que decidir es con quién te quedas. Puedes optar por mantener la plantilla o hacer un cambio.

Este dilema lo tuvo Juanma Rodríguez cuando entró a la dirección deportiva del Unicaja. Su filosofía fue clara desde el principio: “Al iniciar este proyecto nuestro espejo era Tenerife. Ellos llevaban unos años con el mismo bloque, el mismo entrenador y había una continuidad y como consecuencia de eso una competitividad del equipo. Para dar continuidad a un jugador que lo ha hecho muy bien tienes que conocerlo más en profundidad para estar absolutamente convencido que vas a dar ese paso”.

El Unicaja está viviendo una época dorada desde el regreso de Juanma Rodríguez | Elaboración propia

Y la estrategia no le ha funcionado mal. En los cuatro años que lleva al frente de la dirección deportiva del Unicaja ha ganado dos copas del rey, una supercopa, una BCL y una copa intercontinental. Sin embargo, no todo es tan fácil. Mantener una plantilla conlleva riesgos, y el UCAM Murcia es un claro ejemplo de ello.

Los de Sito Alonso lograron llegar a su primera final de Liga Endesa en la temporada 23/24 contra todo pronóstico. Decidieron seguir el ejemplo del Unicaja y mantener a prácticamente toda la plantilla. Evidentemente, el objetivo de los murcianos no era llegar a otra final, sino afianzarse en la parte alta de la clasificación.

Como habrás podido ver en el gráfico, las cosas al UCAM Murcia no le han salido como esperaban. Aunque jugadores como Dylan Ennis o Simon Birgander han mejorado su nivel, otros no lo han hecho y la dirección deportiva murciana ha prescindido de ellos para dejar hueco para nuevos fichajes.

Estos cambios han sido posibles gracias a la política de no hacer contratos largos del UCAM Murcia. Esto para Juanma Rodríguez es crucial: “La anterior dirección deportiva había firmado contratos excesivamente largos, lo cual no nos convence. Hay que estar seguros al renovar a un jugador”.

¿A quién ficho?

Una vez has elegido a los jugadores que te vas quedar, llega el momento de fichar. Tienes que cerrar la plantilla para la próxima temporada y dudas entre dos jugadores: Jean Montero o Dennis Smith Jr. Si tuvieras que apostar por un proyecto a largo plazo, tendrías más que claro que Jean Montero. Pero claro, eres Valencia Basket y necesitas no solo un proyecto a largo plazo, sino competir al más alto nivel desde el primer día.

Smith Jr. supera por bastante en puntos y rebotes a Montero. Si tenemos en cuenta que Pedro Martínez – entrenador de Valencia Basket – tiene un estilo de juego muy rápido y de muchos puntos: ¿A quién elegirías?

Dennis Smith Jr. tiene mejores números que Jean Montero aunque el boxscore no lo es todo | Elaboración propia

Seguramente hayas elegido a Dennis Smith. Yo también lo hubiese hecho antes de fijarme en la estadística avanzada. Si nos fijamos en el True Shooting Percentage (TS%) – eficiencia real contando tiros de campo, triples y tiros libres – vemos que Montero es mucho más eficiente en sus tiros.

Si le echamos un ojo al Usage Rate (USG%) – posesiones que un jugador finaliza, Dennis tiene un mayor uso pero menor eficiencia. Esto nos indica que fuerza muchos tiros y quita muchos a sus compañeros, que, en ocasiones pueden decantar un partido.

En el aspecto de la toma de decisiones hay que fijarse en la relación Asistencias/Pérdidas (AST/TO). Ahí Montero registra 2.5 asistencias por cada pérdida, frente al 1.4 de Smith Jr, lo que muestra que toma mejores decisiones con el balón. Ahora, piénsalo de nuevo: ¿a quién fichas?

Cuando nos vamos a la estadística, vemos que Jean Montero es muchísimo más eficiente | Elaboración propia

Sin embargo, las métricas de eficiencia se basan únicamente en los números y no tienen en cuenta ciertos aspectos como por ejemplo si va a ser una mala influencia en el vestuario o si es un indisciplinado. Aquí, Bosa Malkovich, tricampeón de la Euroliga, lo tenía claro: “Las estadísticas son como un bikini, te muestran mucho, pero no lo más importante.”

Por eso es importante que “las estadísticas no te secuestren”, tal y como dice Román Gómez,, entrenador asistente del Leyma Coruña. Evidentemente, hay que tenerlas en cuenta para fichar a un jugador y no solo fijarte en los highlights de YouTube, pero también hay que conocer al jugador como persona y saber cómo va a adaptarse a tu equipo.

Los datos detrás de la rotación

Una vez hemos hecho todos los fichajes, se nos ha quedado una plantilla de 14 jugadores, es decir, que en cada partido tendrás la difícil tarea de descartar a dos jugadores. Da gracias que no tendrás que tener en cuenta el tema de los extracomunitarios, como mucho dos por convocatoria, ya que el único es Nate Sestina.

Este será tu equipo con el que tendrás que afrontar la temporada, no está nada mal | Elaboración propia

Además de los descartes, tendrás que repartir los minutos que le darás a cada jugador, aunque sea de forma orientativa. En cada partido tendrás 200 minutos a repartir entre los 12 jugadores que convoques en cada partido. En principio, es una decisión sencilla. Eliges a los cinco mejores jugadores en cada posición y listo.

Si confeccionar la plantilla es difícil, hacerla jugar lo es aún más. Cada jugador tiene un rol, unas fortalezas y debilidades. Por ejemplo, Nate Sestina es un tirador y jugará mejor con un base que le haga llegar el balón para que solo tenga que tirar, sino se estaría desaprovechando su potencial en catch & shoot.

Aquí es donde entra uno de los aspectos más importantes de la estadística avanzada, el análisis de los quintetos. “A través de este análisis, podremos saber qué jugadores juegan mejor juntos y poder optimizar el rendimiento del equipo”, tal y como destaca Thierry Aimerich, cofundador de Clutch Data.

Evidentemente, esto va por gustos. Puedes pensar que “el ataque gana partidos y la defensa campeonatos”, como lo hacía Chuck Daily o hacerlo como Pedro Martínez, el cual cree que “no hay que jugar para aburrir a las ovejas, se trata de entretener a la gente”.

Mejores parejas de Valencia Basket | Elaboración propia

Mejores tríos de Valencia Basket | Elaboración propia

Otro de los aspectos a estudiar es la combinación de parejas y tríos. Piensa que tu quinteto inicial es muy sólido defensivamente, pero en ataque le falta tiro exterior y una defensa en zona puede ser mortal. Si nos vamos al análisis de las parejas, vemos que cuando Jovic – un base que pone el balón en las manos – y Sestina – un tirador de catch and shoot – comparten cancha, el acierto exterior de Nate sube mucho.

Tras haber visto qué quintetos, tríos y parejas son más efectivos, ya podemos elegir la rotación. No te dejes engañar por los mejores sin haber mirado antes los minutos que han jugado juntos. Tendrás que encontrar la combinación de buenos números con muchos minutos en pista.

Traducir los números en órdenes

Tras haber definido la rotación, llega el momento de transmitir las estadísticas a los jugadores. No sirve de nada que los entrenadores sean expertos en estadística avanzada si los jugadores no la entienden o no creen en ella. Aquí entra un trabajo didáctico muy importante para los entrenadores. “Los entrenadores tenemos que ser el Google Translate de las estadísticas”, destaca Albert Mateus, entrenador asistente de Hiopos Lleida.

Muchos equipos, como el Coviran Granada, optan por dar charlas explicativas a los jugadores. “Esto nos sirve para que, durante la temporada, cuando hablemos de porcentaje de pérdida o ratio de tiro, entiendan de lo que estamos hablando y sepan a qué le damos importancia porque realmente es muy importante a la hora de ganar un partido”, afirma David Giménez, entrenador asistente de Coviran Granada.

Además de estas charlas, también organizan reuniones a principio de temporada con sus jugadores. Pablo Pin y sus asistentes preparan presentaciones con diferentes objetivos de mejora para cada jugador. “Un jugador que haya tenido un 40% en EFG, a lo mejor consideramos que puede mejorar en esa faceta y le pedimos que este año mejore hasta el 50%”, añade García.

Así es como Covirán Granada trata de mejorar a través de los datos | Cedida por Covirán Granada

Si te fijas en la infografía anterior, verás un ejemplo de los objetivos de mejora que esperan en el staff granadino de un jugador. Se combinan términos de estadística avanzada como el EFG% con términos técnicos y tácticos como “mejorar en situaciones de bloqueo directo”. Ahí es donde está la clave, ser capaz de hacer que tus jugadores crean en los datos y, sobre todo, en su utilidad. Ahora que ya sabes como lo hace un equipo de Liga Endesa, ¿tú cómo lo harías?

¿Qué ajustes hago en la rotación?

Tras varios partidos en los que has podido recopilar mucha información sobre tus rivales, te llega tu primera gran prueba, el Real Madrid. El scouting te dice que los de Chus Mateo son el equipo que mejor defiende de toda la Liga Endesa y, aunque tiene grandes anotadores como Mario Hezonja o Facundo Campazzo, no tienen tan buen ataque como tú, Valencia Basket.

Comparación de la distribución de los puntos entre Valencia Basket y Baskonia | Elaboración propia

Hay que tener claro que el Real Madrid tendrá un plan específico para un equipo tan particular como Valencia Basket, el único equipo de la Liga Endesa que tira más de tres que de dos. Por suerte, los taronjas son uno de los pocos equipos que cuentan con un analista de datos para el partido, como es Rafa Jiménez.

“Yo durante los partidos estoy analizando los datos en tiempo real. Si noto que un equipo se está comportando diferente a lo que los datos me han dicho, aviso al entrenador. Donde también pone mucho énfasis Pedro es en el ritmo. Si, por ejemplo estamos en progresión de jugar por debajo de lo que deberíamos también se lo digo”. Rafa Jiménez

Hoy en día es difícil ver analistas de datos como Rafa en un banquillo de la Liga Endesa. El análisis de datos centra principalmente en la preparación de un partido o en el análisis después del partido, aunque poco a poco van incorporándose. “Creo que es cuestión de tiempo que no sea uno de los pocos que hacen eso. Estamos en un momento de transición. Hace 20 años era raro ver a un fisioterapeuta o un médico dentro del staff de un equipo y hoy en día sería impensable no tenerlo”, tal y como destaca él mismo.