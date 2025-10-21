Lo que se le venía en este mercado de fichajes encima a Unicaja de Málaga no era ni mucho menos una labor sencilla. El cuadro liderado por Ibon Navarro venían de una época gloriosa tanto en Liga Endesa ACB como en Europa. La fuga de talento marcó el verano y los cajistas apostaron por piezas como James Webb III, Xavier Castañeda o Chris Duarte.

Unicaja de Málaga, a la espera de su líder en el perímetro

Unicaja de Málaga perdió en el mercado de fichajes dos de sus estrellas en el perímetro, Tyson Carter y Kameron Taylor. A pesar de haberse reforzado con numerosos jugadores para esas y otras posiciones, es cierto que en esas lides está echando en falta un jugador verdaderamente determinante para anotar desde las posiciones de escolta y alero. En este sentido, la gran esperanza cajista era Chris Duarte, pero parece aún en adaptación.

Chris Duarte fue uno de los jugadores que más expectativas generó con su fichaje. Su brillante pasado NBA era una de las referencias de la afición de Unicaja de Málaga. Además, a pesar de estar jugando una competición como la liga de Puerto Rico, sus 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias parecían ser aval suficiente sobre su nivel. Sin embargo, hasta el momento, en su paso por el cuadro andaluz no ha dejado ningún gran partido.

Chris Duarte, un jugador en adaptación que impacienta a su afición

A pesar de que los aficionados parecen algo más de bruces con el fichaje de Xavier Castañeda, nadie esconde que tienen ganas de ver al mejor Chris Duarte. El anotador compulsivo fichado por Unicaja de Málaga únicamente ha sobrepasado los 10 puntos una vez, con 12 frente a Mersin en BCL. Sus actuaciones en líneas generales son discretas, tanto en juego como en generación.

Por el momento, varias de las piezas que ya habían brillado en pasadas campañas con Ibon Navarro están dando el do de pecho. Perry, Tyson Pérez e incluso un mejorado Balcerowsky están liderando a Unicaja de Málaga con brillantez. Sin embargo, los fichajes siempre generan ese punto de ilusión renovada en la afición y aunque el técnico cajista ha expresado varias veces que Chris Duarte necesita tiempo, los seguidores malagueños están impacientes por ver su primera gran actuación.