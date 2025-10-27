El Unicaja atraviesa un momento delicado en cuanto a su confección de plantilla debido a la enfermería. El conjunto malagueño ha sufrido una baja clave en su juego interior que obliga al club a tomar decisiones rápidas en el mercado. La necesidad de reforzar la plantilla se convierte en la prioridad en estos momentos, mientras el equipo no debe bajar su nivel en ACB y Basketball Champions League.

Unicaja en el mercado de fichajes en busca de un pívot

Unicaja se enfrenta a una situación complicada tras la lesión de David Kravish, que estará en el dique seco al menos cuatro meses. La ausencia del pívot estadounidense deja un vacío significativo en el juego interior de Ibon Navarro, por lo que el club se ve en la obligación de buscar un reemplazo que pueda mantener el equilibrio del equipo en todas las competiciones.

Con solo Olek Balcerowski disponible como cinco puro, la dirección deportiva, liderada por Juanma Rodríguez, explora el mercado para fichar a un interior que se pueda integrar en el equipo lo antes posible. El club cuenta con la ventaja de disponer de una plaza libre de extracomunitario, lo que amplía las posibilidades de contratación, aunque hay factores que pueden complicar el fichaje.

Las opciones que maneja Unicaja para hacer el fichaje adecuado

En este contexto, la dirección deportiva de Unicaja debe definir el perfil del sustituto, valorando si apostar por un cinco más físico o por un interior más versátil, capaz de abrir la zona con buen tiro desde media distancia y aportar en la circulación de balón, emulando en parte las funciones de Kravish. La elección tendrá que complementar las cualidades de Balcerowski y ofrecer al cuerpo técnico distintas alternativas tácticas para mantener la competitividad del equipo tanto en la ACB como en la BCL.

La dificultad radica en que el mercado de pívots disponibles es limitado, y muchos equipos europeos de primer nivel Euroliga, incluidos aspirantes a la Final Four, también buscan reforzar sus interiores, como el Real Madrid. La única ventaja de Unicaja, que ha de aprovechar, es la plaza extracomunitaria libre, que permite fichar sin restricciones de nacionalidad, pero el tiempo apremia: con partidos programados en la BCL y la ACB en los próximos días.

Ibon Navarro encaja el puzzle en Unicaja

Hasta que Unicaja cierre el fichaje, Ibon Navarro baraja alternativas dentro de la plantilla para cubrir la ausencia de Kravish. Una de las soluciones más inmediatas sería desplazar a Emir Sulejmanovic a la posición de cinco, formando dupla con Olek Balcerowski. Esta decisión obligaría a ajustar la rotación en la posición de ala-pívot, incrementando los minutos de James Webb III cerca del aro y reduciendo su tiempo en el perímetro.