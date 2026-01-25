Hace ya tiempo que hicieron las maletas y dejaron atrás el baloncesto español para emprender nuevas aventuras en ligas de todo el mundo. Ahora, Solobasket presenta su power ranking particular de los principales jugadores españoles que optaron por explorar otros horizontes y desarrollar su carrera lejos de las fronteras de la Liga Endesa.

Pau Tendero – Baerum Basket – Noruega

Hace unas semanas, coincidiendo con el inicio de 2026, Solobasket conversó con Pau Tendero, jugador formado en la cantera del Barça Basket y actualmente líder del Baerum Basket en la liga noruega. Tras su paso por la Segunda FEB con Fibwi Palma, Pau decidió embarcarse en una aventura diferente, y hasta ahora está camino de convertirse en MVP de la competición, promediando 24,3 puntos y 7,8 rebotes por partido. Su última actuación frente a Gimle BBK fue espectacular: 27 puntos y 11 rebotes.

El futuro de Pau Tendero sigue siendo una incógnita: ¿regresará a España, continuará en Noruega o emprenderá una nueva aventura en otro país? Solo el tiempo lo dirá.

Marc Garcia – Górnik Wałbrzych – Polonia

Queda lejos aquel momento en que Marc Garcia cerró su etapa en Fuenlabrada y, tras su paso por la Liga Endesa, decidió hacer las maletas para iniciar su aventura en el Este de Europa, firmando con Dabrowa Górnicza de Polonia en la temporada 2023-24. Allí protagonizó una gran campaña con un promedio de 18,6 puntos por partido. Su camino continuó en Krka Novo Mesto, regresó a Górnicza (iba a formar parte de Avtodor Saratov, pero lo descartó) y, desde el inicio de esta temporada, forma parte de Górnik Wałbrzych, equipo de la ciudad de Baja Silesia, en el suroeste de Polonia. Actualmente, el equipo marcha octavo con un balance de 9-7, mientras Pau promedia 12,8 puntos y cinco rebotes por partido.

Michael Caicedo – Grand Rapids Gold – Estados Unidos

No es habitual ver a jugadores españoles desarrollar su carrera lejos de nuestras fronteras, aunque sí resulta más común entre entrenadores. Un caso destacado es el de Michael Caicedo, formado en las categorías inferiores del Barça Basket, quien tras pasar por Covirán Granada, Bàsquet Girona y Hiopos Lleida, aterrizó la temporada pasada en La Rochelle, Francia. Sin embargo, Caicedo decidió dar un paso aún más ambicioso y se embarcó en la aventura de la NBA G League, firmando con los Grand Rapids Gold, filial de los Denver Nuggets, que disputa sus partidos en Grand Rapids, Michigan.

El escolta de Inca, convocado con la selección española absoluta en 2023 aunque sin llegar a debutar, ha disputado nueve partidos con los Grand Rapids Gold, promediando 0,9 puntos y 1,1 rebotes. Su objetivo es replicar lo que logró Isaac Nogués la temporada pasada con Rip City Remix, pero de momento todavía tiene un papel secundario dentro del sistema de Jason Terry.

Great Osobor – Science City Jena – Alemania

Una grave lesión de rodilla con la selección absoluta de España trastocó la temporada de Great Osobor. Tras finalizar su etapa NCAA, donde pasó por Montana State, Utah State y Washington, el jugador tudelano aceptó la propuesta de un equipo recién ascendido en Alemania y cuajó grandes actuaciones al inicio de la temporada. En siete partidos, promedió 16 puntos y 4,3 rebotes, consolidándose como uno de los jóvenes a seguir para Chus Mateo. Su principal objetivo ahora es recuperarse por completo de la lesión y definir su futuro de cara a la temporada 2026-27.

Álvaro Cárdenas – Peristeri BC – Grecia

El base granadino, formado en su día en el CB La Zubia, se ha consolidado como uno de los jugadores españoles más destacados de la temporada fuera del ecosistema ACB. Siguiendo una trayectoria similar a la de Osobor, Cárdenas pasó por San José State y Boise State, en una tendencia creciente de talento nacional que cruza el Atlántico vía NCAA antes de regresar a Europa.

Fichado por Valencia Basket, el club taronja optó por cederlo esta campaña al Peristeri griego, donde su impacto ha sido inmediato: promedia 12 puntos y 2,6 asistencias en competición europea, además de 10,6 puntos y cinco asistencias en 13 encuentros de la liga doméstica. Todo apunta a que su futuro pasa por integrarse en la estructura del Valencia Basket y convertirse en uno de los directores de juego del sistema de Pedro Martínez, sin descartar que forme parte del núcleo de bases de la selección española junto a Mario Saint-Supery y Sergio de Larrea.

Sebas Saiz – Alvark Tokyo – Japón

Formado en la cantera del Real Madrid, decidió dar el salto a la NCAA en 2013 para incorporarse a los Rebels de Ole Miss. Tras completar su etapa universitaria, el ala-pívot regresó a España para vestir las camisetas de San Pablo Burgos y Lenovo Tenerife. En 2019 inició su aventura en Japón, pasando por Shibuya y posteriormente por Chiba Jets, antes de recalar en 2021 en Alvark Tokyo, donde se ha consolidado como una de las piezas clave del proyecto. En la presente temporada firma unos promedios de 17,7 puntos y 7,8 rebotes, cifras que reflejan su impacto sostenido. Internacional con la selección española, Saiz es ya uno de los grandes referentes de la B.League y recientemente fue el líder de su equipo en la conquista de la Copa del Emperador.

Los otros jugadores españoles destacados