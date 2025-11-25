La NBA sigue muy de cerca el trabajo de uno de los entrenadores más innovadores de la ACB, y su influencia ya se nota en algunos equipos de la competición estadounidense. Varios técnicos reconocen que estudian sus partidos para inspirarse en sus ideas ofensivas y estrategias de juego, lo que demuestra el impacto del proyecto valenciano más allá de Europa.

La NBA reconoce la gran labor de Pedro Martínez en ACB y Euroliga

El mejor entrenador del año en la NBA, Kenny Atkinson, ha sorprendido a todos los aficionados de la ACB al reconocer públicamente que sigue de cerca los partidos de Valencia Basket para estudiar el trabajo de Pedro Martínez, cuyas ideas ofensivas se han convertido en referencia más allá de Europa: “Hay jugadas que llevamos a cabo que las robamos de él”.

🏀 Kenny Atkinson, hablando de cómo Pedro Martínez (@pedroma2014) marca tendencia en la #NBA



🔙 El entrenador de los Cavaliers debutó en la ACB con el Salamanca con el catalán en el banquillo



“Todos los entrenadores de la NBA aprendemos de él, sus equipos son innovadores” pic.twitter.com/E06h8SGWsu — Toni Canyameras (@Canyameridis71) November 25, 2025

El actual entrenador de los Cleveland Cavaliers subraya que no es el único en la NBA que lo hace y ha destacado la capacidad de Pedro Martínez para innovar y sorprender en cada temporada. El estadounidense asegura que continúa viendo partidos del conjunto ‘taronja’ para aplicar conceptos en su propio equipo, un hecho que confirma el impacto real que está teniendo el proyecto de Valencia Basket más allá de la Euroliga.

La relación entre Kenny Atkinson y Pedro Martínez viene de lejos

Kenny Atkinson y Pedro Martínez se conocen desde mediados de los años 90, cuando coincidieron en Salamanca: el estadounidense como jugador y el técnico catalán como parte del staff del club. Aquella etapa marcó a Atkinson, que descubrió de primera mano la manera meticulosa en que el actual entrenador de Valencia Basket analizaba el juego y estructuraba a sus equipos.

Desde entonces, el técnico de los Cavaliers ha seguido su trayectoria y reconoce que aplica en la NBA sus conceptos ofensivos y ajustes en el ritmo de juego. Además, Atkinson se fija en Valencia Basket porque el equipo valenciano se ha convertido en un laboratorio táctico dentro de Europa. Su estilo combina un ritmo alto de posesiones, un rebote ofensivo agresivo y una creatividad constante en la construcción de ventajas, elementos que en la NBA son oro puro para cualquier cuerpo técnico.