Pocas historias recientes en el baloncesto profesional resultan tan sorprendentes como la del joven escolta internacional español que, tras tomar un rumbo inesperado en su carrera, ha terminado recalando en el Valencia Basket. Su fichaje por el club taronja refuerza un backcourt de enorme nivel bajo la batuta de Pedro Martínez, culminando un viaje tan inusual como apasionante.

Isaac Nogués: Un viaje diferente hasta llegar a Valencia Basket y Liga Endesa

Formado en las categorías inferiores de Joventut Badalona, disputó hasta tres ediciones del Adidas Next Generation hasta que llegó la primera gran decisión en este viaje repleto de momentos y lugares. Isaac Nogués -internacional en categorías inferiores con España y campeón del Mundial U19 junto a Izan Almansa- abandonaba la cantera de la Penya y decidía aterrizar en Segunda FEB como nuevo jugador de Peñas Huesca con jugadores como Herkus Kumpys, Alessandro Scariolo o Peter Stumer.

En aquella primera aventura profesional, el joven escolta continuaba demostrando que era un defensor espectacular y que ese poderío lo podía llevar a la élite, pero con una ofensiva menor. Nogués promedió 7 puntos, añadiendo 6.8 rebotes y tres robos, decidiendo tomar un camino del todo diferente tras aquella temporada en Segunda FEB después de salir elegido en el pick 4 del Draft Internacional de la G League de 2024 detrás de Sarem Jafari de Irán y de Kenny Kasiama y Milan Charles de Francia.

Aterriza en Rip City Remix de Sergi Oliva y Fabián Tellez

Aquella elección lo llevaba directo a la G League, liga filial de la NBA y pese a un inicio complicado con pocos minutos y protagonismo, Nogués acabó disputando 25 partidos y 23.8 minutos de promedio dentro del engranaje del tándem español Sergi Oliva y Fabián Téllez. En Rip City Remix, equipo afiliado a Portland Trail Blazers, seguía mejorando como un especialista defensivo y acabó la temporada 24-25 con 5.8 rebotes, dos robos -batió el récord de la competición con diez robos ante Santa Cruz Warriors- y 2.7 puntos, saliendo elegido como jugador novato en el equipo defensivo de la G League.

Isaac Nogues was the ONLY ROOKIE to make the G League’s All-Defensive Team last season! 🔐



The 6’5” guard ranked T-3rd in the league with 2.0 SPG and broke the all-time record with 10 STL in a single game. #NBADefenseWeek pic.twitter.com/hzDenhoWQ3 — NBA G League (@nbagleague) August 5, 2025

Isaac Nogués fue uno de los primeros jugadores en presentar su candidatura al Draft de la NBA, pero su nombre no salió elegido el pasado mes de junio, pese a llevar a cabo diferentes workouts privados con algunas franquicias NBA, y aquello lo llevó a disputar la Summer League con Sacramento Kings como undrafted en busca de un contrato two way de la NBA. Aquella opción no llegó, pero fue seleccionado con el combinado de España B este verano junto a jóvenes valores como Álvaro Folgueiras, Baba Miller, Great Osobor o Lucas Langarita.

Debut con la selección española absoluta y fichaje por Valencia Basket

En todo este viaje creado por Isaac Nogués quedaban por escribirse dos capítulos más: llamada de Scariolo para preparar el Eurobasket 2025 y fichaje por Valencia Basket. El joven escolta se incorporaba con España tras los problemas físicos de Alberto Díaz y en Badalona ya se puso a las órdenes de Sergio Scariolo, abriéndose la posibilidad del debut con la absoluta y tener opciones de ser uno de los doce elegidos para formar parte del roster del Eurobasket.

Benvingut, Isaac! 🧡



Cas 👉 Valencia Basket alarga su rotación exterior con la llegada de Isaac Noguéshttps://t.co/pLCDWFwr3p



Val 👉 Valencia Basket allarga la seua rotació exterior amb l'arribada d'Isaac Noguéshttps://t.co/SlLAPwAkY0



Eng 👉 Valencia Basket extends its… pic.twitter.com/rJBE3vSM9j — Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 15, 2025

Y llegó la confirmación de su fichaje por Valencia Basket por dos temporadas y debutó dos días después con España ante Francia. Se convertía en el duodécimo debutante taronja con España y, por primera vez, coincidían en la selección hasta seis jugadores de Valencia: Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui. Jaime Pradilla, Josep Puerto, Yankuba Sima e Isaac Nogués, además de incorporarse a última hora a la concentración Álvaro Cárdenas, jugador recién fichado por Valencia Basket procedente de la NCAA, pero cedido a Peristeri durante la temporada 2025-26.