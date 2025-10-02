Valencia Basket regresó a la Euroliga con una victoria de mucho mérito en la pista del ASVEL Villeurbanne (77-80). Sin firmar su mejor versión, el conjunto taronja supo imponerse desde el rebote ofensivo y con una defensa sólida en los minutos calientes, donde uno de los fichajes fue clave para mantener la renta en el marcador. Los de Pedro Martínez se centran en el próximo partido, que será el debut en el Roig Arena frente a la Virtus Bolonia.

Darius Thompson eleva el nivel de Valencia Basket en Euroliga

Darius Thompson debutó en la Euroliga con la camiseta del Valencia Basket mostrando exactamente lo que se esperaba de él como fichaje estrella del verano: personalidad y liderazgo en los momentos decisivos. El base norteamericano, que aportó 15 puntos y 2 rebotes, destacó más allá de las estadísticas, fue la brújula que necesitó el conjunto taronja para sobrevivir en Lyon.

En un partido de vaivenes, Thompson asumió responsabilidades en el tercer cuarto, donde se echó al equipo a la espalda con puntos clave, y en el tramo final, supo ordenar las posesiones y mantener la calma cuando el ASVEL amenazaba con la remontada. El estadounidense se estrena siendo el máximo anotador del equipo y teniendo una actuación prometedora.

Los primeros días de Darius Thompson con Valencia Basket

Darius Thompson está viviendo sus primeros meses en Valencia con sensaciones positivas después de un Eurobasket un tanto irregular. En una entrevista en el Diario AS, justo antes del debut en Euroliga, el base estadounidense se ha mostrado optimista con la temporada: “La temporada pasada fue muy buena para el equipo y creo que quieren seguir creciendo a partir de esta última temporada. Hemos empezado con un título y eso siempre motiva”.

Sobre su rol en el Valencia Basket, Thompson prefiere ser cauto: “No quiero crear expectativas, solo deseo divertirme, jugar a mi estilo y ayudar al equipo en lo que necesite. Correr la pista, encontrar a mis compañeros y aprovechar los tiros abiertos”. En cuanto a Pedro Martínez, el estadounidense ha alabado al técnico español, siendo clave para su fichaje en verano: “No habla demasiado, pero es muy claro con lo que quiere. Su baloncesto es veloz, incluso más de lo que esperaba en España, y eso me está viniendo muy bien”.

El jugador de Valencia Basket que más ha sorprendido a Darius Thompson

Respecto a sus compañeros, Darius Thompson ha reconocido que el jugador que más le ha sorprendido es el joven internacional español Sergio de Larrea, que firmó 6 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias contra ASVEL en Euroliga: “Es único, muy joven, pero con un talento enorme y un futuro brillante. Me gusta competir con él en los entrenamientos, creo que ambos podemos aprender mucho el uno del otro”.