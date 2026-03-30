Con contrato que finaliza al término de esta temporada, el alero de 41 años podría dejar los Lakers, y dos destinos aparecen como los más probables: un regreso a los Cleveland Cavaliers o una inédita incorporación a los Golden State Warriors.

Marc Stein sitúa a los Warriors como opción real

El periodista Marc Stein, en una publicación reciente en Substack, describió a los Warriors como “uno de los pocos destinos reales” para LeBron la próxima temporada. Según Stein, equipos rivales reportan que el interés de Golden State es consistente, y una fuente de la liga afirmó que la conexión entre LeBron y los Warriors “tiene cierto fundamento”. Draymond Green y Stephen Curry estarían dispuestos a reclutar activamente al astro durante la offseason.

LeBron James immediately after becoming the all-time games played leader 😭🔥



That crowd pop on the road is crazy 👑 https://t.co/tKzutVM1IT pic.twitter.com/FME6nQvJsj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 21, 2026

Reportes contradictorios y mucha incertidumbre

No todo apunta en la misma dirección. Otro reporte indica que LeBron no tiene interés en ir al norte de California, y cualquier movimiento en ese sentido probablemente requeriría un sign-and-trade para sortear las limitaciones del techo salarial de los Warriors. La situación está lejos de ser sencilla.

¿Los Lakers como escenario más probable? El contexto juega a favor de una renovación. Los Lakers han ganado 14 de los últimos 16 partidos y atraviesan su mejor momento de la temporada. LeBron se ha adaptado bien al papel de tercera opción ofensiva junto a Doncic y Reaves, registrando promedios de 20,9 puntos con un 51,2% de acierto, seis rebotes y 6,9 asistencias. Cuanto más gana el equipo, menor es la posibilidad de una salida en verano.