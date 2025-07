Después de anunciar salidas importantes como Jarrick Harding, Sekou Doumbouya o Nikos Chougkaz, el proyecto de Joan Plaza en El Principado echa a rodar con los primeros refuerzos, con el objetivo de asentarse en la ACB durante un largo período de tiempo y aspirar a cuotas mayores a final de temporada. Tras los pertinentes comunicados de bajas, el cuadro andorrano tiene su primer fichaje, el exterior Aaron Best.

Aaron Best es nuevo jugador del MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra ha confirmado de forma oficial la incorporación de Aaron Best, escolta canadiense de 32 años que llega procedente del Trefl Sopot de la liga polaca. El exterior, internacional por Canadá, ha firmado por una temporada, hasta el verano de 2026, y afrontará su primera experiencia en la ACB.

🔥🏀🆕‼️



𝐀𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐁𝐞𝐬𝐭, 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢 𝐢 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐱𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫



✅ L'internacional escorta canadenc de 32 anys i 193 cm firma per una temporada i debutarà a la Lliga Endesa de la mà del MoraBanc Andorra.#NomesAqui #MaiPor — MoraBanc Andorra (@morabancandorra) July 14, 2025

Durante la última campaña en la Eurocup, Aaron Best promedió 9,4 puntos, 3,5 rebotes y 1,8 asistencias, cifras que respaldan su perfil completo y versátil. Formado en Europa desde 2018, Best ha acumulado experiencia en competiciones de alto nivel con pasos por clubes de Alemania, Grecia, Francia, Inglaterra y Polonia.

Al detalle la experiencia europea de Aaron Best antes de MoraBanc Andorra

Aaron Best aportará experiencia al equipo de Joan Plaza, a pesar de no haber jugado nunca en el baloncesto español. El canadiense tiene una sólida trayectoria después de su paso por estos clubes: Alemania (MHP Riesen Ludwigsburg), Grecia (PAOK Salónica), Francia (Boulazac), Inglaterra (London Lions) y Polonia (Trefl Sopot). En estos equipos no solo sumó experiencia en torneos domésticos exigentes, sino también en competiciones internacionales como la Basketball Champions League y la Eurocup.

Antes de su llegada a Europa, Aaron Best se formó en la universidad canadiense de Ryerson para dar el salto a la G-League con los Raptors 905, destacando por ser un perfil de exterior con versatilidad ofensiva, capacidad atlética y compromiso en ambos lados de la pista.

El encaje de Aaron Best en el MoraBanc Andorra de Joan Plaza en ACB

En una temporada en la que el club se quiere asentar en la ACB, la dirección deportiva aporta un fichaje que puede ser clave en la plantilla, con capacidad der ser titular o un revulsivo para darle la vuelta a un partido. Aaron Best se ha destacado en el baloncesto europeo como un escolta con facilidad para atacar el aro.

Aparte de su experiencia en competiciones europeas de prestigio como la BCL o la Eurocup, el canadiense puede ser una de las principales armas ofensivas del equipo desde el perímetro ante las bajas que se han producido en las últimas semanas. Francesc Solana, director deportivo del MoraBanc Andorra, ha destacado en los medios oficiales del club la experiencia europea de Aaron Best y lo que puede aportar al equipo: “Tiene facilidad desde la línea de tres puntos, es un extraordinario jugador defensivo y nos dará mucho equilibrio en la línea exterior. Además, es un perfil de jugador de equipo donde él es muy bueno haciendo cosas que no salen en las estadísticas”.