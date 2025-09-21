Unicaja sigue aumentando su palmarés al conquistar su segunda Copa Intercontinental tras imponerse al NBA G League United (71-61) en Singapur. Los de Ibon Navarro, que comenzaron con dudas, firmaron un tercer cuarto arrollador (23-5) que sentenció la final y confirmó su undécimo título en apenas 31 meses. Este nuevo éxito cajista ha tenido un protagonista claro, un fiel escudero de Ibon Navarro que ha elogiado en rueda de prensa y es esencial en esta plantilla.

Ibon Navarro encantado con el papel de Tyler Kalinoski en Unicaja

Tyler Kalinoski se ha lucido en la Copa Intercontinental de Singapur, siendo elegido MVP del torneo. El escolta de Cincinnati promedió 14,3 puntos por partido con un 66% en triples, además de 2,7 rebotes, 1,7 asistencias y 1,7 robos. Su actuación estelar ha sido clave para sumar un nuevo título a la vitrina cajista.

Ibon Navarro no dudó en destacar la importancia de Kalinoski dentro del equipo y su influencia silenciosa que la gente a veces no valora lo suficiente: “Estamos integrando varios jugadores nuevos, y Tyler siempre ha estado presente, incluso cuando no recibía tantas oportunidades. Su constancia, profesionalidad y compromiso con el equipo lo hacen merecedor de este reconocimiento. Me alegra que finalmente reciba el premio que merecía desde hace tiempo. Es de esos jugadores que siempre está ahí”.

Unicaja sigue haciendo historia con Ibon Navarro en el banquillo

El Unicaja ya está consolidado como referente internacional del baloncesto español tras ganar su segunda Copa Intercontinental en Singapur, alcanzando un total de seis títulos internacionales. Con este logro, el club malagueño se sitúa como el tercer equipo español con más trofeos fuera de las fronteras nacionales, solo por detrás de Real Madrid y Barça Basket, superando a históricos como Joventut de Badalona o Valencia Basket.

Además, la victoria en Singapur refuerza la estrategia de Unicaja con respecto a denegar su entrada en la Euroliga. Aunque la Copa Intercontinental no ofrece beneficios económicos directos, el impacto en la marca del club y su proyección internacional es notable, consolidando al equipo como el primer club español sin vínculo futbolístico en el podio histórico de títulos internacionales.

Palmarés completo Unicaja