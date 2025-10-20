El Dubái BC ha empezado la Euroliga con un balance positivo de 3-2 en las primeras cinco jornadas de la competición, que les coloca en la décima posición y en puestos de play-in. A pesar de tener un inicio con buen pie, la dirección deportiva quiere reforzar el juego exterior con un escolta estadounidense con experiencia en el baloncesto europeo y en la G-League, aunque sin pasado en la Euroliga.

Dubái BC trabaja el fichaje de Boogie Ellis

Tal y como ha informado el periodista Donatas Urbonas en Basketnews, el Dubai BC está muy cerca de concretar la incorporación de Boogie Ellis, quien actualmente es una de las estrellas del Alba Berlín. Según el medio citado, las partes ya están en negociaciones avanzadas para cerrar el fichaje, por lo que su incorporación se podría dar en los próximos días.

El escolta estadounidense, que debutará en la Euroliga si confirma su fichaje con el Dubái BC, cuenta con experiencia en Europa y en la G-League, donde ha demostrado ser un seguro en la parcela ofensiva. Tras no ser seleccionado en el Draft de la NBA de 2024, jugó con el equipo afiliado a los Sacramento Kings y luego con los Indiana Mad Ants, promediando 9,3 puntos, 3,4 rebotes y 2,5 asistencias por partido.

Boogie Ellis: su notable rendimiento en Europa antes de Dubái BC

Boogie Ellis ha mostrado un inicio de temporada sólido tanto en la Basketball Champions League como en la Bundesliga alemana. En la competición europea, el exterior estadounidense ha promediado 22 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por partido, destacándose por su instinto anotador desde el perímetro y la media distancia.

En la Bundesliga, Ellis mantiene un rendimiento regular con 13,3 puntos y 3,3 asistencias por partido. Respecto a su encaje en el Dubái BC, el estadounidense puede ser un buen recurso para el juego exterior del equipo, con capacidad para leer el juego y generar contraataques rápidos para atacar defensas rivales.

Plantilla Dubái BC 2025-26

Base: Nate Mason, McKinley Wright IV

Escolta: Aleksa Avramovic, Klemen Prepelic, Kosta Kondic, Danilo Andjusic, Taran Armstrong

Alero: Dzanan Musa, Awudu Abass, Justin Anderson, Dwayne Bacon, Nemanja Dangubic

Ala-Pívot: Davis Bertans, Nemanja Dangubic, Dwayne Bacon

Pívot: Sertac Sanli, Mfiondu Kabengele, Filip Petrusev, Kenan Kamenjas