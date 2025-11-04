La Euroliga acostumbra a regalar a los aficionados más adeptos al baloncesto auténticos partidazos. En este sentido, pocos encuentros hay, sobre todo para el fan español, con la expectación que genera un clásico. Por ello, todo un Barça Basket vs Real Madrid Baloncesto, a pesar de ser la jornada 9, tiene una trascendencia por encima de lo habitual.

¿Cuándo es el Barça Basket vs Real Madrid de Euroliga?

Tanto el Barça Basket, como el Real Madrid Baloncesto, se encuentran en un punto competitivo peculiar. Los dos transatlánticos, que en el pasado hicieron de la victoria rutina, se encuentran navegando las aguas de la irregularidad. En ambos casos, su baloncesto viene dejando una de cal y otra de arena, con los culés dejando su mejor cara en Euroliga y los blancos en ACB. Por ello, el duelo del viernes 7 a las 20:30 es clave en el devenir de los dos cuadros.

A pesar de que ambos llegan con sensaciones agridulces, hay claves a favor y en contra para ambos conjuntos. El Barça Basket ha sido ciertamente consistente en Euroliga y, aunque su temporada ACB ha dejado mucho que desear, ha tumbado a equipos como Panathinaikos o Partizan. Por su lado, el Real Madrid Baloncesto cuenta con una derrota más y fuera de casa, en Europa, aún no conoce la victoria. Sin embargo, viene de arroyar a Fenerbahce en una exhibición sin precedentes.

¿Dónde ver el Barcelona – Madrid de Euroleague?

El Real Madrid Baloncesto llega al encuentro con casi todas las piezas a su disposición. Todo apunta a que Chuma Okeke será baja, aunque es una posición en la que el reemplazo está garantizado. En términos de rendimiento, el único ‘pero’ parece la inestable situación de Mario Hezonja. Por su lado, el Barça Basket, al margen de las bajas ya conocidas, podría no contar con Shengelia.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



𝐓𝐨𝐤𝐨 𝐒𝐡𝐞𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐚 té un esquinç en el turmell esquerre. L’evolució en marcarà la disponibilitat per als pròxims partits. pic.twitter.com/Ygl1d1zYEZ — Barça Basket (@FCBbasket) November 2, 2025

La baja del georgiano del Barça Basket es un mazazo importante, sobre todo por como venía rindiendo en general y, en concreto, por el daño que podría hacer contra Tavares como ‘falso 5’. Por ello, pocos se querrán perder el clásico de Euroliga que, en este caso, se retransmitirá a través de Movistar+ Deportes.



Plantilla Real Madrid Baloncesto Euroliga

BASES: Facu Campazzo, Theo Maledon, Andrés Feliz

ESCOLTAS: Sergio Llull, David Kramer, Alberto Abalde

ALEROS: Gabriele Procida, Mario Hezonja, Gabriel Deck, Gunars Grinvalds

ALA-PÍVOTS: Chuma Okeke, Izan Almansa, Trey Lyles

PÍVOTS: Usman Garuba, Edy Tavares



Plantilla Barça Basket Euroliga