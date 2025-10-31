El Real Madrid Baloncesto volvió a demostrar ser un equipo realmente difícil de batir en su campo. A pesar de las dudas que dejan los de Sergio Scariolo a domicilio, el WiZink Center se ha convertido en un completo fortín. Frente a Fenerbahce en Euroliga, liderados por Facu Campazzo, Theo Maledon y Walter Tavares, volvieron a hacer gala de ello.

La dirección de juego del Real Madrid Baloncesto carbura en Euroliga

El juego interior del Real Madrid Baloncesto acostumbraba a estar sobre la palestra, pero no menos preocupación dejaba la manija del juego. Campazzo venía mostrándose algo gris en comparación con sus otras camapañas y Theo Maledon, entre lesiones y aclimatación, crecía poco a poco. Sin embargo, el partido de Euroliga frente a Fenerbahce fue la confirmación de una mejoría notable, sobre todo del francés.

Si bien el nivel de Facu Campazzo fue excelso, en el caso de Theo Maledon ya son varios los partidos reseñables del flamante fichaje del Real Madrid Baloncesto. Si bien hasta el momento el francés había dejado luces y sombras, su 23 de valoración en Euroliga frente a los turcos confirma una buena dinámica. En la derrota frente a Bayern ya sumó 18 de valoración, contra el equipo de Saras, 23. Su rendimiento, además, casa muy bien con uno de los movimientos de la semana en la competición.

Theo Maledon y Alex Len ¿Qué nos depara esta sociedad?

Theo Maledon tiene un rol muy concreto en este Real Madrid Baloncesto. El recién llegado es el jugador más destacado en generación. Ante esa falta de un base con amenaza de fuera y un escolta con mucha capacidad de anotación, el francés suele moverse en ambas labores. Por el momento, la ascendencia de Facu Campazzo le sitúa como teórico suplente, pero no por ello menos importante. En este sentido, Alex Len podría catapultarlo a otro nivel.

Look who’s here with us 🤩@RMBaloncesto newest signing, @alexlen in the crowd tonight at the #RivalrySeries match up in a Madrid! pic.twitter.com/GUBDDja3T6 — EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2025

Theo Maledon acostumbra a ser uno de los protagonistas en el juego de pick and roll del equipo. Su teórico rol de suplente hace que se le visualice más esta labor con el segundo pívot, como en su día fueron ‘Chacho’ y Poirier. Por ello, el inminente debut de Alex Len apunta a beneficiar al ‘combo’ madridista.

😮 La sociedad Chacho-Poirier resumida en una jugada. No le busquéis sentido, es un disparate pic.twitter.com/TzvnuSAs9E — Víctor Colmenarejo (@karusito83) November 28, 2023

A pesar de que la nueva estrella NBA del Real Madrid Baloncesto sea un jugador con más capacidades que el juego de continuaciones, nadie negará que Alex Len lo acabará desempeñando. Además, la buena mano de Theo Maledon podría generarle más espacio para juego al poste bajo, algo que ya se está viendo que gusta a Scariolo, pero que con Tavares no acaba de carburar como eje generador de ventajas.