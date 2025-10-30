El Fenerbahce llega al Movistar Arena con un inicio de temporada lleno de dudas y la necesidad de revertir resultados negativos, mientras su rival, el Real Madrid, en casa mantiene el nivel, pero también hay críticas a Sergio Scariolo por su comienzo en el banquillo madridista. En la previa, Jasikevicius ha analizado a los blancos y ha fijado sus problemas en un jugador que no atraviesa su mejor momento, pero que ha demostrado con creces que es uno de los grandes líderes de la plantilla.

Jasikevicius señala el peligro de Facundo Campazzo en el Real Madrid

El Fenerbahce atraviesa un inicio de temporada en medio de un mar de dudas, con un balance negativo de 3 victorias y 4 derrotas que les coloca duodécimos en la clasificación fuera de playoffs. Este rendimiento contrasta con el éxito que le llevó a levantar la Euroliga el año pasado. La reciente derrota frente al Valencia ha puesto de manifiesto las carencias del conjunto de Jasikevicius, que ahora visita el Movistar Arena para enfrentarse al Real Madrid, que sigue intratable en casa.

Jasikevicius, consciente de la obligación de sacar victorias ya, ha hablado del equipo de Scariolo en la previa y ha puesto el foco en Campazzo, defendiendo que su magia es la gran amenaza del Real Madrid. A pesar de que el inicio del base argentino no es bueno, el técnico lituano no se fía: “Hay que prestar especial atención al juego creativo de Campazzo y al dominio de sus jugadores interiores”.

El mal inicio de temporada de Campazzo con el Real Madrid

Campazzo no está cuajando un buen inicio de Euroliga con el Real Madrid, con promedios que distan mucho de sus registros en cursos anteriores. En la presente temporada, el base argentino apenas está promediando 6,7 puntos, 4,3 asistencias y 2,1 rebotes por partido, cifras notablemente inferiores a las que tiene acostumbrado y que ampliamente superaban los dobles dígitos.

A pesar de este arranque irregular, Campazzo ha demostrado que sigue siendo capaz de explotar en momentos puntuales y ser decisivo en las victorias, como su memorable partido ante el Maccabi donde anotó 31 puntos y registró 43 de valoración, evidenciando que su talento y capacidad para decidir encuentros siguen intactos aunque la regularidad no le esté acompañando.

Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Fenerbahce de Euroliga

El Real Madrid recibe este jueves 30 de octubre al Fenerbahce en la jornada 8 de la Euroliga. El choque comenzará a las 21:00 horas en el Movistar Arena de Madrid, y se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar+ en el canal #Vamos (dial 53), plataforma que contiene los derechos en España.