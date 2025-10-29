El Real Madrid recibe este jueves en el Movistar Arena al Fenerbahçe Beko en la Euroliga 2025‑26 con la mirada puesta en mantener su posición de liderazgo. El conjunto blanco llega tras un inicio de temporada sólido en la liga doméstica, pero con dudas en Europa: la nueva etapa con Sergio Scariolo no ha comenzado con la solidez esperada. El equipo ha perdido varios encuentros fuera de casa y su ofensiva aún muestra falta de fluidez en momentos clave. Se enfrenta a un Fenerbahçe que desde diciembre de 2023 está entrenado por la bestia negra del conjunto blanco.

Jasikevičius vs Real Madrid: una rivalidad que sigue viva

Desde su salida del Barcelona, Jasikevičius ha encontrado en Fenerbahçe una plataforma para seguir desafiando al Real Madrid. Sus tres enfrentamientos frente al conjunto blanco desde diciembre de 2023 se han saldado con victoria turca en todos los casos, lo que convierte cada choque en un examen táctico para el equipo de Scariolo. Esta estadística no solo refleja el dominio reciente, sino también la capacidad del lituano para adaptar sus ideas y sacar el máximo rendimiento de diferentes plantillas frente a uno de los grandes de Europa.

¿Jasikevicius entrenando al Real Madrid?



"Las cosas cambian en la vida, ahora pienso diferente. Siempre he tenido una relación de mucho respeto con el Real Madrid y nunca se sabe". pic.twitter.com/EUEsi8q7uG — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) March 14, 2024

Más allá de los resultados, cada duelo ha seguido un patrón claro: Fenerbahçe ha logrado controlar el ritmo, limitar a los tiradores y minimizar los errores en defensa. La combinación de disciplina táctica y carácter competitivo hace que el Madrid se enfrente a un rival preparado para complicarle cualquier plan de juego. Jasikevičius no necesita un equipo perfecto; su experiencia y claridad de ideas hacen que cada encuentro sea una prueba de concentración y estrategia para los blancos.

El plan Saras… en peligro?

Fenerbahçe se caracteriza por su solidez defensiva, presión constante y control del tempo, obligando al rival a ejecutar cada posesión bajo máxima exigencia. Es el plan del lituano y le ha dado sus frutos. 3 Final Four en 4 años con el Barça y un titulo con el equipo turco. Frente al Madrid, estas cualidades se han vuelto decisivas, castigando cualquier descuido y convirtiendo cada ventaja en puntos importantes.

¡𝑭𝑬𝑵𝑬𝑹𝑩𝑨𝑯𝑪𝑬 𝑪𝑶𝑵𝑸𝑼𝑰𝑺𝑻𝑨 𝑳𝑨 𝑬𝑼𝑹𝑶𝑳𝑰𝑮𝑨! 🏆🇹🇷



Los de Jasikevicius superan a un correoso Mónaco para llevarse siete años después su segundo título de #Eurofighters. (68-83) pic.twitter.com/qZShyZpKpC — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) May 25, 2025

A pesar de su dominio histórico frente al Madrid bajo Jasikevičius, este año el Fenerbahçe no ha comenzado la temporada de manera impecable. El equipo turco ha mostrado altibajos, con partidos irregulares tanto en la Euroliga como en la liga local, donde ha cedido encuentros que no estaban previstos como complicados. Esa falta de consistencia añade un elemento de incertidumbre al duelo: aunque Fenerbahçe sigue siendo un rival peligroso y tácticamente sólido, el Madrid podría aprovechar cualquier momento de debilidad para imponer su juego y buscar la victoria en Estambul.