Real Madrid Baloncesto y Fenerbahce se verán las caras en una exigente jornada doble de Euroliga. Además, lo harán con ánimo de redención, ya que ambos perdieron el primer choque inter semanal de competición europeo. Todo ello, además, con el regreso al Wizink Center de una leyenda del Barça Basket como es Saras Jasikevicius.

¿Cuándo es el Real Madrid vs Fenerbahçe de baloncesto Euroliga?

El conjunto dirigido por Sergio Scariolo no atraviesa su mejor momento en Euroliga. El Real Madrid Baloncesto volvió a caer, en este caso frente a un Bayern Múnich. Además, los germanos están liderados por uno de los descartes del verano blanco, Xavier Rathan-Mayes. El desahuciado jugador e Isiaha Mike, sobre todo este segundo, acabaron con las aspiraciones madridistas. Por ello, el partido contra Fenerbahce del jueves 30 a las 21:00 cobra mayor importancia.

Si el Real Madrid Baloncesto no atraviesa un buen momento, no mucho mejor es el de Fenerbahce. Los otomanos vienen de alzar el título el pasado curso. Sin embargo, su arranque no parece de aspirante a la corona. Tras perder el martes frente a Valencia Basket ostentan la 13ª posición con un balance de 3-4. Por ello, tanto los de Sergio Scariolo, como los turcos, buscarán su redención.

¿Dónde ver el Madrid – Fenerbache de Euroleague?

El partido tiene muchos alicientes más allá del rendimiento que puedan aportar tanto Real Madrid Baloncesto. El regreso de Jasikevicius, aunque saliera mal del Barça Basket, siempre es motivo de motivación para los fans blancos. Además, la más que posible llegada de Alex Len, también plantea mucha incertidumbre sobre la rotación de los pívots en el encuentro. En este caso, para no perderse el choque Euroliga, habrá que sintonizar #Vamos, canal del dispositivo Movistar+.

Plantilla del Real Madrid Baloncesto en Euroliga

Bases: Facu Campazzo, Theo Maledon, Andrés Feliz

Escoltas: Sergio Llull, David Kramer, Alberto Abalde

Aleros: Gabriele Procida, Mario Hezonja, Gabriel Deck, Gunars Grinvalds

Ala-pívots: Chuma Okeke, Izan Almansa, Trey Lyles

Pívots: Usman Garuba, Edy Tavares

Plantilla del Fenerbahçe en Euroliga