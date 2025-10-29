El Real Madrid de baloncesto se mueve para reforzar su pintura con la posible incorporación de un pívot ex-NBA. Tras semanas de búsqueda para cubrir sus necesidades interiores, el club blanco apunta a un jugador con amplia experiencia en la NBA, capaz de aportar presencia física, defensa y rebote en un momento clave de la temporada, tanto en la Euroliga como en la liga ACB. Su llegada podría ser una de las piezas que ayuden al equipo a recuperar solidez en la zona y equilibrio en la rotación tras la marcha de Bruno Fernando

¿Viene de bajada Alex Len al Real Madrid?

Len, de 2,13 m y 32 años, fue número 5 del Draft de 2013 y cuenta con más de 700 partidos en la NBA, lo que le da un bagaje enorme para liderar la pintura blanca. Su contratación responde a la necesidad de ofrecer descanso o alternativa al interior titular, Edy Tavares, y cubrir la salida de Bruno Fernando. Su perfil combina intimidación bajo aro, rebote y experiencia, algo que puede ser clave en partidos de máxima exigencia europea.

Alex Len agrees a multiyear contract with Real Madrid.



After 12 years in the NBA, Ukrainian big man is coming to EuroLeague for the first time, as announced by his agent @mike_sig to @MikeAScotto. pic.twitter.com/jM2z8jDtCK — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) October 29, 2025

Además, Len ya conoce a Sergio Scariolo por su breve etapa conjunta en la NBA, lo que facilitaría su adaptación al sistema del Real Madrid. Aunque su aportación ofensiva no ha sido destacada en los últimos años, su valor radica en su capacidad defensiva, en imponer su físico en la pintura y en ofrecer minutos de calidad para mantener el nivel del equipo sin perder intensidad.

¿Cuándo podría llegar el Posible debut y expectativas?

Aunque el fichaje aún no se ha oficializado, se espera que pueda integrarse rápidamente al grupo y estar disponible para los próximos compromisos del Madrid. Su debut dependerá del reconocimiento médico, la adaptación física y la homologación del contrato, además de la adaptación al juego FIBA, pero la intención del club es incorporarlo cuanto antes ante la salida de Bruno Fernando.

El Madrid espera que Len aporte un salto cualitativo en la zona interior, mejore el rebote defensivo, la intimidación bajo aro y ofrezca descanso de calidad a Tavares. Será importante observar cómo se adapta al ritmo del juego europeo y a la exigencia física de la Euroliga, ya que en sus últimas temporadas en la NBA había visto reducidos sus minutos y protagonismo. Su llegada, si se confirma, puede marcar un antes y un después en la capacidad del Madrid para competir en ambas competiciones.