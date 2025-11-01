Uno de los temas de conversación entre la afición del Real Madrid Baloncesto ha venido siendo todo el asunto de su juego interior. Su rotación al cinco ha sido un quebradero de cabeza para Sergio Scariolo y ha traído de bruces a sus fans. La llegada de Alex Len abre una ventana al cambio, pero aún está por ver su aclimatación.

Alex Len, el perfil que necesitaba el Real Madrid Baloncesto

El nivel que pueda dar Alex Len en el Real Madrid Baloncesto depende de muchos factores. El estado físico del jugador, su aclimatación al juego europeo, su rol a la sombra de un Walter Tavares indiscutible… son factores que influirán en su desempeño. Sin embargo, por perfil de jugador, sí que es la pieza que le venía faltando a Sergio Scariolo que, por otro lado, no es de extrañar que así sea, porque le conoce bien de su temporada en Toronto Raptors.

Official: We've waived centre Alex Len pic.twitter.com/DjRLSc34Fx — Toronto Raptors (@Raptors) January 19, 2021

La pintura del Real Madrid Baloncesto acostumbra a estar a buen recaudo con Eddy Tavares, incluso con su bajada de prestaciones dada la edad. Sin embargo, la defensa de aro en ausencia del caboverdiano brillaba por su ausencia. Bruno Fernando tenía unas carencias tácticas defensivas muy notables y Usman Garuba es otro perfil de jugador. Alex Len, sin ser un especialista, sí que es un jugador fiable en ese sentido. No obstante, también puede sumar muchas cosas al ataque que viene planteando Scariolo.

¿Cómo encaja Alex Len en la filosofía que viene implantando Sergio Scariolo?

En una era en la que el juego al poste bajo, sobre todo con los pívots puros, viene desapareciendo, Sergio Scariolo es uno de los románticos con querencia por ese tipo de situaciones. En este sentido, Alex Len es un jugador que destaca por su juego de pies de espaldas a aro y es un pasador decente desde ese espacio de juego. Por el momento, el Real Madrid Baloncesto acostumbra a buscar mucho balón interior, pero, a pesar de anotación puntual, el equipo y sus interiores no parecen acabar de estar cómodos.

Alex Len es un pívot a la antigua usanza. El exNBA no se prodiga en el tiro, ni está cómodo en el pop. Si bien no es un especialista en el pick and roll, el recién llegado al Real Madrid Baloncesto juega bien ese tipo de situaciones. Además, como cinco puro que es, rebotea bien ofensivo y es muy capaz de sumar puntos en segundas oportunidades. Su presencia en segunda rotación puede ayudarle mucho a cercer en estas situaciones, ya que los Maledon, Feliz, Okeke… son jugadores más anárquicos y el juego se desarrolla de forma menos ordenada, por lo que los balones divididos puede ser clave.