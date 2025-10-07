La Euroliga no se detiene y octubre vuelve a traer consigo una jornada inter semanal que será especialmente exigente para un Real Madrid Baloncesto que encadena Supercopa, Euroliga y Liga Endesa. El primer duelo de los blancos será frente a ASVEL Villeurbanne, un equipo que, a priori, puede parecer sencillo si pensamos en anteriores campañas, pero que tiene alguna novedad importante.

¿Cuándo es el Real Madrid vs ASVEl Lyon-VIlleurbanne de Euroliga de baloncesto?

El nivel mostrado por el Real Madrid Baloncesto en este arranque de competiciones ha sido ciertamente irregular. Al margen de la Supercopa, en Euroliga, se dejaron la victoria frente a un rival asequible como Virtus Bolonia. Por contra, se alzaron con el triunfo frente a un gigante de la competición, Olympiacos. Por eso, el duelo frente a ASVEL Villeurbanne programado para el jueves 9 a las 21:00 es especialmente interesante, marcará un poco la línea.

El partido Euroliga frente a ASVEL Villeurbanne tiene un nombre propio que se erige por encima de los demás, Theo Maledon. El reciente nuevo jugador del Real Madrid Baloncesto lleva ya varias fechas sin poder contar para Sergio Scariolo. Poder jugar frente al equipo que le ha visto explotar, seguro que es un aliciente para él, aunque por el momento se desconoce si podrá participar.

⁠⁠¿Dónde ver el Madrid – ASVEL de Euroleague?

El Real Madrid Baloncesto no debería confiarse de cara a este partido. En primer lugar, porque los franceses vienen de ganar en Euroliga a Baskonia anotando más de 100 puntos. Todo ello, después de estar cerca de la victoria frente a Valencia Basket, que este año ya se ha visto su nivel. Por otro, porque tienen a una de las revelaciones de la competición, Zachary Zeljaas. Por ello, seguro que los madridistas sintonizan el dial 63 de Movistar +, Movistar Deportes, para no perderse este duelo.