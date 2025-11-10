La actualidad del MoraBanc Andorra viene marcada por la brillante victoria frente a Unicaja Málaga en la última jornada de la Liga Endesa, y por el creciente interés en incorporar un jugador que aporte tanto en presente como en futuro al proyecto de Joan Plaza. El club tiene su objetivo bien definido y, según informa LaCentralACB, la incorporación podría concretarse en los próximos días para ocupar la vacante de Aaron Best en el backcourt tricolor.

Jerome Ronbinson cerca del MoraBanc Andorra

Se anticipan movimientos en la ACB durante los próximos días, y MoraBanc Andorra podría ser el primero en anunciar un refuerzo para el roster de Joan Plaza. El equipo del Principado ocupa actualmente la decimosexta posición con un balance de 2-4, superando por una victoria a Burgos y Granada, ambos con 1-5. Para escalar posiciones en la tabla, los despachos estudian la incorporación de Jerome Robinson.

Formado en Boston College, Jerome Robinson fue elegido en la primera ronda del Draft de la NBA de 2018, concretamente en la posición 13 dentro de las elecciones de lotería, por Los Angeles Clippers. El escolta de Raleigh disputó 140 partidos en la NBA entre Clippers, Wizards y Golden State Warriors, alternando también temporadas en la G League, donde alcanzó sus mejores cifras anotadoras, como los 18,9 puntos por partido con el filial de Clippers en la campaña 2018-19.

El 3 de julio de 2024, Robinson decidió poner fin a su irregular etapa en la NBA y dar el salto a la liga francesa, uniéndose al Saint-Quentin, donde promedió 15 puntos y 3,1 rebotes. Posteriormente, firmó con el Galatasaray de la Super Ligi turca, aunque solo disputó cuatro partidos —dos en liga y dos en la BCL—, lo que abre la puerta a su posible incorporación a MoraBanc Andorra en los próximos días.

Se trata de un perfil que MoraBanc Andorra necesita para reforzar su capacidad anotadora desde el perímetro. Actualmente, Kuric es el máximo anotador del equipo con 11,8 puntos, seguido de Stan Okoye y Shannon Evans, ambos con 10. La incorporación de Robinson reforzaría ese trío ofensivo y permitiría cubrir la vacante de Aaron Best, que promedia 6,7 puntos en 22 minutos por partido.