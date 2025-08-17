El Barça Basket es un club con una trayectoria deportiva y baloncestística dilatada y exitosa. Por sus filas han pasado jugadores de gran talento. Sin embargo, la capitanía del equipo significa algo más que la calidad que se tenga sobre el parquet. Jugadores como Álex Abrines, Pierre Oriola o Juan Carlos Navarro son los tres últimos ejemplos que desempeñaron el cargo. Tres ocasos bien diferentes.

Uno de los capitanes más queridos en el Barça Basket, rumbo a México

El verano ha dejado el doloroso adiós de Álex Abrines. El tirador del Barça Basket decidió colgar las botas, para sorpresa de muchos, dada su edad. Parece que no es la única situación sorprendente relativa a un jugador que ‘llevó el brazalete’. Pierre Oriola, hasta el momento en las filas de Hiopos Lleida, ha tomado una decisión sobre su futuro que no ha dejado indiferente a nadie.

🇲🇽 PIERRE ORIOLA cruza el charco y firma por el Fuerza Regia.



El pívot catalán deja Lleida tras una campaña.



Ha sido su agente, @dcarroFairPlay, quién ha confirmado la operación avanzada por @oscarherreros.



ℹ️ 7.1 puntos, 5 rebotes y 0.9 asistencias en Liga Endesa.#ExACB pic.twitter.com/9JDBYyMID9 — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) August 16, 2025

Pierre Oriola es un jugador que parece tener un arraigo especial con el baloncesto catalán. Por ello, en parte, también levantó una especial simpatía entre los seguidores del Barça Basket. Tras su salida del FC Barcelona, exceptuando su breve periplo por Grecia, tanto Manresa, como Girona y Lleida habían sido sus hogares. La sorpresa en el día de hoy la había avanzado Óscar Herreros y es que el pívot ha firmado por Fuerza Regia, un club mexicano. A sus 33 años cruzará el charco en su primera experiencia fuera de Europa.

Pierre Oriola dice adiós en el momento menos esperado

Si bien su rendimiento en Bàsquet Girona y Baxi Manresa había estado lejos de lo esperando, parecía que en Hiopos Lleida remontaba el vuelo, sin excesivo brillo, pero cumpliendo como jugador de rotación. Su nivel ya no es el que un día le llevó a brillar en Valencia Basket y Barça Basket, con oro mundialista incluido. Sin embargo, justo en un verano en el que la NCAA ha acuciado la necesidad de cupos, abandona la ACB.

