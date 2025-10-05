El estreno liguero del Barça Basket en el imponente Roig Arena dejó más interrogantes que respuestas. Tras la euforia europea ante el Panathinaikos, los azulgranas buscaban su primer triunfo en la ACB 2025-26, pero se toparon con un Valencia sólido y con un escenario que evidenció las dudas aún por resolver. Las ausencias pesaron, el mapa de tiro volvió a ser irregular y varios fichajes no lograron el impacto esperado, dibujando un horizonte inmediato lleno de tareas pendientes.

El Barça Basket deberá encontrar el rol importante para Brizuela y Juani Marcos

Will Clyburn volvió a ser el elemento diferencial del Barça Basket en la derrota (93-81) ante el Valencia, en el estreno de la ACB 2025-26. El alero norteamericano, junto a Kevin Punter, fue uno de los jugadores más utilizados por Peñarroya en un backcourt que pide soluciones urgentes y un ¿refuerzo?. Las bajas de Juan Núñez y Nico Laprovittola, ambos lesionados, dejaron al equipo sin dirección ni claridad en momentos clave del partido.

Valencia Basket consigue un gran triunfo ante el Barça en el estreno del Roig Arena en la #LigaEndesa.



9⃣3⃣ @valenciabasket

8⃣1⃣ @FCBbasket pic.twitter.com/AsECsc1oyv — Liga Endesa (@ACBCOM) October 5, 2025

Dario Brizuela y Juani Marcos fueron irregulares en el Roig Arena. Ambos, piezas clave en la rotación exterior azulgrana, cerraron el encuentro con valoración negativa pese a superar los diez minutos en pista. Marcos aportó solo 3 puntos y dejó la sensación de no haberse adaptado aún a los automatismos del sistema de Joan Peñarroya, mientras que Brizuela mostró una versión lejos de la brillantez que exhibió recientemente en el Eurobasket con España con 9 puntos, pero errático en el tiro.

A los discretos números de Juani Marcos y Dario Brizuela se suman sus negativos en pista: –10 para el argentino y –3 para la Mamba Vasca. Marcos firmó un 1 de 4 en triples, mientras que Brizuela se quedó en un preocupante 1 de 6 desde el perímetro, reflejo de la falta de acierto exterior azulgrana. Con la importante baja de Laprovittola para las próximas tres semanas, el tándem señalado en la derrota ante Valencia está obligado a dar un paso al frente y acompañar a piezas capitales como Kevin Punter —que solo aportó 8 puntos— o Tomas Satoransky, llamados a liderar la reacción inmediata del equipo.

Los números del perímetro del Barça Basket en la derrota ante Valencia