Barça Basket y Valencia Basket ya se vieron las caras en Liga Endesa ACB hace pocas fechas. El triunfo de los valencianos supuso un mazazo para los culés, pero estos podrán tener su revancha. En este caso, el duelo entre dos de los gigantes españoles tendrá lugar en otro contexto, la Euroliga.

¿Cuándo es el Barça Basket vs Valencia Basket de Euroliga de baloncesto?

La Euroliga no será la única diferencia entre el choque de hace unos días y el que viene. Si el anterior fue en el feudo de Valencia Basket, en este caso, será en campo del Barça. Los culés buscarán recuperar las buenas sensaciones que dejaron en el último duelo europeo contra Panathinaikos y resarcirse de la derrota en ACB. Por ello, el duelo agendado para el viernes 10 de octubre a las 20.30 se antoja clave para los de Peñarroya.

Si los términos que describen la previa para el Barça Basket son “resarcirse” o “reponerse”, todo lo contrario sucede en Valencia. El equipo de Pedro Martínez vive un momento de dulce. Ni tan siquiera las numerosas bajas que han tenido han impedido que alcen la Supercopa o que lograsen un 2 de 2 en la jornada doble de Euroliga. Por ello, la vuelta de la competición europea se afronta con más tranquilidad, pero con ganas de seguir ampliando la racha.

¿Dónde ver el Barça vs Valencia de Euroleague?

Esta campaña no poco se ha hablado de la emisión de partidos. Respecto a otros cursos, la retransmisión se ha diversificado y es importante estar atento para no perderte partidos del calado de este Barça Basket vs Valencia Basket de Euroliga. Al igual que sucedió la temporada pasada, la Euroleague se ofrece a través de Movistar +. El encuentro se dará en Movistar + Deportes, dial 63 del dispositivo.