El arranque de temporada del Valencia Basket parece de ensueño. Su anterior campaña se valoró en positivo, pero lo sucedido en la Eurocup y no presentar mucha batalla en la final de la ACB, parecía haberles separado de la excelencia. Sin embargo, alzar al aire el trofeo de la Supercopa Endesa y ganar la doble jornada de Euroliga, sin apenas descanso entre las fechas, es toda una hazaña y Pedro Martínez tiene gran responsabilidad en ello.

El Valencia Basket, un equipo de autor que asusta en Euroliga

Para entender el baloncesto que pone en práctica el Valencia Basket hay que conocer la idiosincrasia de Pedro Martínez. El técnico catalán es un entrenador que tiene un estilo muy marcado. Sus equipos vuelan sobre el parquet y atacan en muy pocos segundos. Además, es especialmente reseñable la cantidad de jugadores que meten a rebote ofensivo y el volumen de triples que ejecutan. Un modelo que cada vez se ve más en Europa, pero es que lo de los taronjas está catapultándoles a la cima en Euroliga.

Special night to all involved with @valenciabasket 👏



A win in Roig Arena coinciding with their 100th Dub in the competition! #EveryGameMatters pic.twitter.com/UWNsbQQWRz — EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2025

Una de las circunstancias más comentadas del postpartido de Euroliga de Valencia Basket fue el volumen de triples tirados. Con 32.5, los valencianos son el tercer equipo de la Euroleague que más volumen emplean. Sin embargo, esta no fue la noticia en sí. Al ser preguntado en rueda de prensa, Pedro Martínez, lejos de cuestionar esas cifras, dejaba claro una cosa, los taronjas no se van a cortar: “Todavía no tiramos de tres puntos lo que debemos tirar“.

Pedro Martínez no duda ni lo más mínimo

El director de banquillo de Valencia Basket tiene claro que su estilo no lo va a marcar el acierto. Su equipo no arrancó bien en cuestión de porcentaje, pero él se mantiene firme: “Les hemos dicho en la media parte que el 3 de 15 no estaba muy bien, pero que los 15 estaban muy bien tirados. Nosotros jugamos a eso“. Eso sí, es exigente con la toma de decisiones, a Pedro Martínez no le vale cualquier tiro: “No se trata de tirar por tirar, (…) pero hemos de crear esos tiros”.

BIG W on the opening night in the Roig Arena! ✅@valenciabasket wins their second game in a row! 👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/ujFz3OTV4u — EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2025

Los mejores del Valencia Basket en Euroliga