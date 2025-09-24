El verano tenía que suponer un punto de inflexión para Baskonia. El cuadro vitoriano lleva ya varias temporadas por debajo de las expectativas de un club de su ascendencia. A la entidad, con ánimo de cambiar las cosas, llegaron Xevi Pujol a la dirección, Galbiati y su staff al banquillo o fichajes como Matteo Spagnolo, Hamidou Diallo o Clament Frisch.

La nueva incorporación irrumpe para Baskonia en mitad de un mar de dudas

Baskonia necesitaba virar el rumbo y, aunque por el momento solo han sido amistosos, no lo está logrando. Los baskonistas han perdido todos los encuentros de su pretemporada, desde recién ascendidos como San Pablo Burgos, pasando por combinados Euroliga como Valencia Basket y Real Madrid, a equipos de BCL como Trieste. Eso sí, la plaga de lesiones algo ha tenido que ver. En este contexto, comienza a pedir paso Hamidou Diallo.

En partidos anteriores ya se había visto que el nivel de varias de las nuevas incorporaciones de Baskonia no era el problema del equipo. Clement Frisch, por ejemplo, anotó 20 puntos ante todo un Real Madrid y dejando buenas sensaciones. Contra Pallacanestro Trieste, Hamidou Diallo fue uno de los mejores. Anotó 22 puntos, pero no solo eso, sino que hizo valer su físico y alcanzó los 9 rebotes. Las sensaciones con el nuevo jugador baskonista son de completa exuberancia física y, si hasta el momento parecían no emerger, ya ha tenido su primer gran partido.

Hamidou Diallo brilla, pero es otro jugador el que lidera

El partido de Hamidou Diallo fue realmente positivo y, además, su primera actuación realmente destacada. Sin embargo, otro nombre propio del encuentro y que lleva toda la pretemporada demostrando ser de los jugadores a más nivel, es Luka Samanic. El croata llegó a Baskonia y tuvo un arranque incierto, pero poco a poco fue ganando enteros en la rotación y este curso apunta a ser toda una referencia para Paolo Galbiati.

Luka Samanic anotó también 22 puntos frente a Pallacanestro Trieste, con varias acciones en los instantes finales que dieron vida a Baskonia en el encuentro. A diferencia de Hamidou Diallo, el croata ya dejó buenas sensaciones en anteriores partidos, con 13 puntos contra el Real Madrid, por ejemplo. Su polivalencia física le hace un arma realmente interesante para ocupar diferentes posiciones y roles en el campo que pueden convertirle en todo un quebradero de cabeza para los rivales.