Baskonia inicia un proyecto plagado de caras nuevas. La era Pablo Laso no cumplió las expectativas que se habían generado con el equipo y desde la entidad han querido ponerle solución. A los despachos han llegado nombres propios como Xevi Pujol. Paolo Galbiati ya está al frente del banquillo y recién llegados como Rafa Villar, Hamidou Diallo o Mamadi Diakite se preparan para lograr una campaña exitosa.

Paolo Galbiati ya tiene en sus filas uno de los físicos más dominantes de la ACB

El primer mercado de fichajes de Xevi Pujol al frente de Baskonia ha dejado algunas ideas claras. La primera, la apuesta por talento joven como eje de las operaciones y, la segunda, apuestas interesantes fuera del radar. En este segundo ámbito se enmarca una de las incorporaciones más ilusionantes, Hamidou Diallo. Este jugador, en su momento, brilló como prospect NBA, pero en la actualidad militaba en un conjunto de la liga de China. A pesar de ello, allí hizo méritos para hacerse un sitio en Europa.

Hamidou Diallo es un jugador con un físico exuberante. Su capacidad explosiva y de salto llaman poderosamente la atención. Los highlights que acostumbra a dejar impactan al más experimentado en baloncesto NBA. Sin embargo, no es un jugador que solo regale jugadas puntuales. Su rendimiento en la liga china estaba siendo más que interesante. De hecho, sus promedios son espectaculares, 22.5pts, 7.3reb y 3.1as en más de 40 partidos. A pesar de sus totales, el nuevo jugador de Baskonia en el mercado de fichajes dejó dos momentos el pasado curso que le catapultaron a la máxima élite.

Hamidou Diallo y sus dos salvajes actuaciones

Muchos podrán pensar que para un equipo como Baskonia la búsqueda de fichajes en la liga china puede quedárseles corta. No obstante, nada más lejos de la realidad. Además de que la liga de ese país no deja de crecer a pasos agigantados, Hamidou Diallo no era uno más en la competición. Uno de sus momentos más destacados fue el triple doble contra Sichuan en la que sumó 36pts, 12reb y 11as. No mucho menos destacada fue la performance contra Shenzhen Leopards, con 44pts y 19reb. Sin dudas unas cifras estratosféricas que bien avalan su fichaje.

La carrera del destacado fichaje de Baskonia, Hamidou Diallo