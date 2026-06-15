En España funcionan una amplia variedad de casas de apuestas legales, aquí nos encargamos de reseñar las casas de apuestas deportivas legales en España que tienen mejor valoración y que además ofrecen un producto completo.

Casa de Apuestas Ventajas Desventajas Codere Partidos en vivo

Gran reputación

App disponible No tiene programa VIP 1xbet Ofrece apuestas deportivas

Promociones en todas las áreas

Buenas cuotas No tiene servicio de Streaming

Poca variedad de juegos de casino Bet365 T&C Tiene cuotas altas

Cuenta con más de 25 deportes

Las imágenes en vivo son de alta calidad Diseño simple

Las apps se descargan por separado

Sin programa VIP Retabet Gran variedad de apuestas: En vivo, virtuales, e-sports

Streaming

Casino y ruleta en vivo Cuotas limitadas VERSUS Más de 800 tragamonedas y otros juegos de casino

Más de 100 mercados por evento en apuestas deportivas

Tiene app para iOS y Android No tiene servicio de streaming William Hill Hasta 200€ asegurados con tu primera apuesta

Casa de apuestas con buena trayectoria

Variedad en los métodos de pago

Tiene cuotas mejoradas Puede demorar en cargar

Los botones de selección son confusos Casino 777 Gran variedad en Casino y Casino en vivo

Apuestas deportivas en los principales deportes Es nueva, necesita afianzarse

Sección deportiva limitada Sportium Amplia variedad de apuestas deportivas

Buenas cuotas

Programa de fidelidad La app móvil de android es un apk Luckia Ofrece Porras y Fantasy

Luckia TV exclusivo para las apuestas en streaming

Tiene Club VIP Las líneas asiáticas son limitadas

No siempre tiene eventos en retransmisión

Puede mejorar los métodos de pago. Marca Apuestas Excelente cobertura de eventos deportivos No tiene servicio de streaming

Codere: análisis completo

La primera de las casas de apuestas reguladas en España es Codere. Este operador destaca por su combinación de locales físicos y online y por sus maxicuotas en eventos concretos.

Bonos y ofertas disponibles

Codere ofrece un bono de bienvenida de apuestas mixto del 100 % hasta 200 € para nuevos usuarios. Se divide en un 50 % hasta 100 € en freebets y un 50 % hasta 100 € en casino.

Requisitos de bono de deportes de Codere: Depósito mínimo de 20 € y realizar apuestas de ese valor con una cuota mínima de 2.00 en un plazo de 7 días. La freebet caduca al cabo de 3 días.

Requisitos del bono de casino de Codere: Depósito mínimo de 20 € con un rollover de x30. Tiene una duración de 4 días.

Apuestas de fútbol y baloncesto en Codere

En su catálogo de 25 deportes el fútbol y el baloncesto son los grandes protagonistas. Está muy enfocado en competiciones españolas como LaLiga, Copa del Rey, Liga Hypermotion y también la Liga Endesa o la Euroliga, sin dejar de lado la Premier League, Champions o la NBA.

Cuotas

Las Maxicuotas de Codere permiten aumentar el precio desde 0.30 hasta 3 o 4 puntos por encima de la cifra base. Encontrarás esta función dentro de algunos eventos con un símbolo de fuego y la palabra “maxicuota. Si nos quedamos en las cuotas habituales, no hay mucha diferencia con el resto de casas de apuestas legales en España.

Codere App

La aplicación de Codere está disponible para su descarga desde la tienda de Android y de iOS. En el primer caso requiere un sistema operativo 12.0 o posterior y en el segundo un sistema 15.0 o posterior. Su gran hándicap es que es una app muy pesada, ocupando más de 150MB. Eso sí, incluye deportes y casino sin necesidad de descargar otra aplicación adicional.

Apuestas en directo + streaming

La pestaña “Directo” muestra todos los eventos que se disputan en tiempo real y en “Video Live” puedes seguir todo lo que se emite en streaming. Los gráficos 2D también sirven para ver lo que ocurre minuto a minuto además de estadísticas sobre enfrentamientos directos, tiros a puerta, posesión, tarjetas, córners, etc.

VISITAR CODERE

bet365: análisis completo

bet365 es otra de las casa de apuestas legales en España y destaca por su larga lista de deportes y las apuestas en directo y en retransmisión son una de las mejores gracias a las imágenes de alta calidad, quizás deba mejorar un poco el diseño básico. bet365 también funciona en mercados como México y Colombia.

Bonos y ofertas disponibles de bet365

bet365 ofrece un bono de bienvenida de hasta 200€ en créditos de apuesta en la sección de deportes. En cuanto a casino, la promoción para nuevos usuarios de esta casa de apuestas regulada en España es del 100% hasta 200€.

Requisitos del bono de deportes: depósito mínimo de 5 € y realizar apuestas por valor del primer ingreso con cuota mínima 1.50 en un plazo de 30 días. Los créditos de apuesta se podrán usar durante 7 días.

Requisitos del bono de casino: depósito mínimo de 10 €, rollover de x30 en un periodo máximo de 30 días.

Lo que ofrece en las apuestas deportivas

bet365 es uno de los sitios de apuestas con más deportes disponibles, ofrece la opción de apostar en al menos 35 disciplinas deportivas. La especialidad de la casa es el fútbol, pero también tiene una importante presencia el tenis y el baloncesto. Cubre competiciones como LaLiga, NBA, NFL y muchas más.

Es perfecta para aquellos que van más allá de las disciplinas más populares y buscan cobertura en deportes como billar, dardos o críquet.

Cuotas

En relación a las cuotas, bet365 destaca por el Super Aumento en eventos destacados y también un aumento de ganancias de hasta el 30 % al utilizar la herramienta “Crear apuesta” en partidos seleccionados.

bet365 app

Puedes descargar la app de bet365 en tu dispositivo iOS o Android a través de las tiendas oficiales. La misma aplicación incluye deportes y casino, toda una ventaja para el que quiere utilizar ambos verticales. En cuanto al almacenamiento, en Android no llega a 100MB y en iOS ocupa unos 60MB.

Apuestas en directo + streaming

Bet365 es un especialista en esta modalidad de juego, cuenta con un amplio mercado para las apuestas en directo y cubre eventos con imágenes en streaming de alta calidad, algunos incluso tienen narraciones en tiempo real.

Puedes ver deportes en directo en móvil, tableta y PC, incluyendo fútbol, tenis y baloncesto. Todo lo que tienes que hacer para cumplir los requisitos es ingresar fondos en tu cuenta o haber realizado una apuesta en las últimas 24 horas. Se aplican las reglas de ‘Imágenes en directo’ y geolocalización.

Valoración final: 5/5

VISITAR BET365

Lo que destaca de las casas de apuestas legales

Todos sitios de apuestas tienen una característica que los hacen resaltar del resto, en nuestra reseña evidenciamos algunas:

Bet365: tiene una de las mejores retransmisiones.

tiene una de las mejores retransmisiones. William Hill: destaca por las apuestas de caballos.

destaca por las apuestas de caballos. 888: cubre eventos de todos los niveles.

cubre eventos de todos los niveles. Betfair: tiene el mejor Exchange del mercado.

tiene el mejor Exchange del mercado. Luckia: ofrece porras y fantasy.

¿Cómo saber si estoy apostando en una de las casas de apuestas deportivas legales en España?

Ahora que estás al tanto sobre las principales casas de apuestas en España, te contamos que todas cuentan con licencias, autorizaciones y permisos emitidos por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Sabrás que efectivamente los sitios son autorizados porque al ingresar a la plataforma y dirigirte hasta la parte inferior de la página conseguirás el número de licencia y verás quien los regula.

Asimismo, las mejores casas de apuestas también disponen de los sellos que garantizan que sus juegos son de calidad y no pueden ser manipulados por la mano humana. Entonces, si alguno de los operadores que has elegido no tiene esta información pública, debes dudar de su transparencia.

¿Qué debo tener en cuenta al elegir una casa de apuestas?

Todas las casas de apuestas deportivas legales en España se caracterizan por contar con un producto competitivo y variado, pero como no es de extrañar cada una varía entre sí y esto es lo que las hace únicas. Al momento de escoger un operador para apostar, estas son las características que debes buscar:

1. Cobertura de diversos deportes y eventos

Es esencial que elijas un sitio que disponga de una buena lista de deportes (todos los que aquí mencionamos disponen de buena variedad). Asegúrate de que ofrezca el deporte en el que apostarás y que tenga otras opciones de tu interés.

2. Cuotas competitivas y mejoradas

Elegir un sitio con buenas cuotas es uno de los puntos más importantes, pues de ellas dependen de las ganancias que obtendrás.

3. Bonificaciones especiales flexibles

Si bien ya no hay bonos de bienvenida, es interesante conseguir operadores que ofrezcan bonos y productos especiales con regularidad.

4. Buen servicio de atención al cliente

Ante cualquier duda, el operador debe contar con un soporte especializado y si es personalizado, mucho mejor.

5. Apuestas en vivo

¡Esto no puede faltar! Elige un sitio que cubra tanto apuestas en directo como en streaming y que sus imágenes sean de calidad, que corran en móviles y actualicen cuotas en tiempo real.

Conclusión: qué casa de apuestas legal debo elegir

Elegir entre las casas de apuestas es algo bastante personal, pues depende de lo que busque cada usuario. Tenemos a Bet365 una casa de apuestas completa y que tiene gran reputación en el mundo, pero su plataforma es muy simple; William Hill es un gigante de la industria y además de buen renombre se especializa en las clásicas carreras de caballos y galgos, pero no ofrece eSports.

Por otro lado, tenemos a 888 que, si bien es un sitio atractivo en cuanto a cuotas, no tiene eventos con retransmisión. Betfair se ha convertido en uno de los favoritos gracias a sus apuestas en contra y Luckia hasta ahora es el que más ha revolucionado su producto.

Yo elegiría Betfair solo por la experiencia de apostar en el Exchange.

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– Recuerda: En España el codigo bonus bet365 ya no puede ser utilizado y su promoción es penalizada. En Latinoamerica este beneficio continua vigente.

– Los términos y condiciones de Bet365 aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable. (La edad es correspondiente al país)

– Este texto está basado en una experiencia personal de las ofertas de Bet365.

– Última actualización : Junio 2026