El partido que enfrenta a UCAM Murcia y Joventut de Badalona es más que un partido estándar de liga regular ACB. El dominio de Real Madrid y Barça de hace años ha dado paso a una potente competencia entre varios combinados de lo que antes era la zona media-alta. En este sentido, el partido de Liga Endesa tiene muchos alicientes.

La gran duda de UCAM Murcia: ¿Devontae Cacok?

Uno de los temas de conversación más recurrentes de este partidazo de ACB es la presencia o no del interior de UCAM Murcia, Devontae Cacok. Por el momento, Sito Alonso ha dado una de cal y otra de arena sobre si estará o no. Ya sea un tema de gestión de la certidumbre del Joventut de Badalona o dudas reales sobre su estado físico tras un golpe entrenando.

PRESTA ATENCIÓN: Obtén las mejores predicciones de la NBA de nuestro experto.

La presencia de Devontae Cacok no es un asunto menor. Si por algo destaca Joventut de Badalona es por su capacidad de castigar al rival desde el pick and roll con jugadores por dentro de la talla y fundamentos de Birgander y Tomic. En este apartado, una pieza con la presencia intimidatoria desde la fuerza, pero también con más agilidad que los centers de la penya, puede marcar la diferencia.

Joventut de Badalona sabe que tiene delante a su némesis en Liga Endesa ACB

La igualdad en tema de victorias está más que clara entre UCAM Murcia y Joventut de Badalona. No obstante, si se entra a analizar la estadística, los dos combinados de Liga Endesa ACB están aún más parejos. Si por algo se caracterizan es por el dominio del rebote propio, los murcianos son los segundos, mientras que los de Miret son los terceros. Si se entra en materia de rating, en ataque son el tercero contra el cuarto, con los de Sito por encima.

🎙️ Parla @ludde12 a la prèvia del partit de diumenge a la pista de l'@UCAMMurcia (12:30h)



"Es un partido difícil, yo creo que ahora mismo uno de los más difíciles de la ACB. Ellos están muy bien, pero tengo muchas ganas de volver y de ver a los amigos que tengo en Murcia"… pic.twitter.com/uxGy9o24NT — Club Joventut Badalona (@Penya1930) December 12, 2025

Ambos son equipos con una capacidad defensiva notable. En rating defensivo, UCAM Murcia es el líder indiscutible de la ACB, superando a equipos de la talla de Real Madrid o Valencia Basket. Joventut de Badalona tampoco le pierde ahí el pulso, fuera del podio, pero en una meritoria cuarta posición. Incluso en lo que a ritmo se refiere, que muchos pueden pensar que juegan a distintas velocidades, los murcianos solo superan en dos posesiones por partido. Sin duda, uno de los choques que apuntan a estar más reñidos de toda la Liga Endesa.