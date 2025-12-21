El Bayern de Múnich atraviesa un momento complicado en su temporada, con una racha de resultados negativos que ha afectado duramente en su posición en la clasificación de la Euroliga. El equipo busca recuperar confianza y estabilidad, y para ello la directiva ha tomado una decisión drástica para enderezar el rumbo.

Bayern de Múnich despide a Gordon Herbert

El Bayern de Múnich ha decidido poner fin a la etapa de Gordon Herbert al frente del banquillo tras una temporada y media marcada por la irregularidad tanto en Euroliga como en la Bundesliga. El club bávaro ha optado por un cambio de rumbo después de una dinámica negativa de resultados que ha dejado al equipo en la parte baja de la clasificación europea, concretamente penúltimo, con un balance de 5-12.

De este modo, la entidad alemana consideró que el equipo necesitaba un relevo en el banquillo para intentar revertir la situación. La dirección deportiva comunicó que un miembro del cuerpo técnico asumirá de manera provisional las funciones de entrenador mientras los dirigentes buscan un técnico capacitado para levantar el estado anímico de la plantilla de cara a la segunda parte de la temporada.

Una temporada de despidos en la Euroliga que se suma al Bayern de Múnich

La presente temporada de la Euroliga está siendo especialmente convulsa en los banquillos, con numerosos cambios de entrenador provocados por la falta de resultados inmediatos y la impaciencia de los directivos. En el caso del Bayern de Múnich, la salida de Gordon Herbert responde a esa misma dinámica. El conjunto alemán acumuló ocho derrotas consecutivas en la competición europea, lo que llevó a la directiva a prescindir de un entrenador que venía de dirigir a Alemania en los Juegos Olímpicos y que había llegado al club como sustituto de Pablo Laso.

Hasta ahora, estos son los clubes que han tomado decisiones similares: Anadolu Efes prescindió de Igor Kokoskov tras un inicio irregular, mientras que Olimpia Milano puso fin a la etapa de Ettore Messina debido a una mala dinámica de resultados. El Barça Basket también optó por un cambio con la salida de Joan Peñarroya y el fichaje de Xavi Pascual, al igual que los dos equipos de Belgrado: Estrella Roja, que despidió a Giannis Sfairopoulos, y Partizan, donde Zeljko Obradovic dejó el cargo en un contexto de crisis institucional.

Entrenadores libres en Euroliga