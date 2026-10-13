Las perlas del Coto Córdoba Baloncesto

El estreno del Cajasol Coto Córdoba en Primera FEB está dejando algo más interesante que el balance de una victoria y dos derrotas. En una plantilla construida para sobrevivir al mayor salto competitivo de la historia reciente del club empiezan a aparecer jugadores capaces de convertirse en nombres propios de la temporada. Algunos ya han producido desde el primer día; otros dejan pistas de que todavía no hemos visto su mejor versión. De todos ellos, tres perfiles merecen especialmente la atención.

Mike Nuga ya ha dejado de ser una apuesta

La elección más sencilla es Mike Nuga. El escolta ha comenzado la temporada con 18,3 puntos y 3,7 rebotes de media, convirtiéndose inmediatamente en la principal fuente de anotación del conjunto cordobés. Su actuación en Palencia fue especialmente reveladora: 23 puntos, cinco rebotes y 23 de valoración ante uno de los equipos llamados a ocupar la zona alta. Córdoba perdió 70-67, pero Nuga sostuvo al equipo hasta prácticamente la última posesión.

Su rendimiento tampoco aparece de la nada. Cuando Tizona recurrió a Nuga durante la pasada temporada, llegaba después de promediar 15,8 puntos en México y con experiencia anterior en Cáceres. En Córdoba dispone ahora de algo diferente: volumen de tiro y libertad para asumir responsabilidad. No necesita vivir exclusivamente del triple; puede atacar el aro, jugar desde bote y fabricar puntos cuando la circulación ofensiva se atasca.

La segunda elección tiene bastante más de sorpresa. Alejandro Rodríguez formaba parte del bloque que logró el ascenso y ha comenzado Primera FEB con 11 puntos, 2,7 rebotes y 2,7 asistencias. Su valor va mucho más allá de la anotación. Con 2,02 metros puede abrir el campo, jugar desde fuera y generar ventajas desde una posición interior. En Albacete, incluso en la derrota, repartió seis asistencias. Para un recién ascendido, encontrar producción de Primera FEB dentro de la plantilla que ya tenía puede valer casi tanto como acertar con un fichaje.

Jugador Puntos Rebotes Asistencias Principal virtud Punto a vigilar Mike Nuga 18,3 3,7 1,0 Anotación y creación propia Regularidad exterior Alejandro Rodríguez 11,0 2,7 2,7 Tiro y versatilidad desde el cuatro Mantener impacto cuando baje el acierto Jalen Cone 7,7 1,3 3,0 Velocidad y generación Regularidad y selección de tiro

Datos tras las tres primeras jornadas de Primera FEB.

📊¡Así queda la clasificación de la Jornada 3!



Nos situamos 11º con un balance de 1V en casa y 2D a domicilio. Volvemos a casa en la jornada 4… ¡Vamos Córdoba! ¡a llenar Vista Alegre!💪🏻#GanamosJuntos #ADNBlanquiverde #SigamosHaciendoHistoria pic.twitter.com/eViiEQkn1s — Córdoba Club de Baloncesto (@CordobaCB) October 13, 2026

Jalen Cone sigue siendo un interrogante

Jalen Cone completa la selección por una razón distinta. Sus 7,7 puntos y tres asistencias por encuentro todavía no llaman tanto la atención como las cifras de Nuga, pero precisamente ahí está su interés. Llegó desde Menorca para añadir velocidad y generación al puesto de base y ya ha enseñado dos caras muy distintas: fue importante en Palencia y, una semana después, terminó con solo tres puntos en Albacete, aunque repartió seis asistencias.

Esa irregularidad no invalida la apuesta; explica por qué puede ser uno de los jugadores que más cambien al equipo si encuentra continuidad. Córdoba necesita alguien capaz de romper la primera línea defensiva y crear tiros para los demás. La construcción de la plantilla para el estreno en Primera FEB incorporó ocho caras nuevas, pero Cone es probablemente uno de los fichajes cuyo crecimiento puede alterar más el techo ofensivo del grupo.

Y ahí aparece la verdadera fortaleza de estos tres nombres: no compiten por hacer lo mismo. Nuga puede resolver posesiones; Rodríguez ensancha la pista y conecta piezas; Cone puede acelerar el partido y generar ventajas. El propio análisis de cómo se construyó este Coto Córdoba para competir en una categoría nueva ya dejaba una idea clara: el recién ascendido no quería depender de una única referencia.

VUELVE EL BALONCESTO. VUELVE VISTA ALEGRE. ¡LLEGA EL #DerbiAndaluz ! 🤍💚



Después de la espera, vuelve la emoción a nuestra casa. Este sábado tenemos una cita muy especial: #CajasolCotoCórdobaCB vs. Insolac Caja 87, un derbi andaluz en #PrimeraFEB que promete intensidad, pasión… pic.twitter.com/d7xB0OOMvz — Córdoba Club de Baloncesto (@CordobaCB) October 13, 2026

Tres nombres, pero un proyecto que necesita más

Como contó Solo Basket cuando se confirmó la continuidad de Gonzalo Rodríguez, el club apostó por mantener al técnico del ascenso y crecer sin romper su identidad. Nuga ya está marcando diferencias, Alejandro Rodríguez está trasladando su juego a una categoría superior y Cone conserva quizá el mayor margen de crecimiento. Si esa evolución continúa, Córdoba puede descubrir que sus primeras “perlas” estaban bastante más cerca de casa de lo previsto.