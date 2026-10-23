Paris Basketball vs Valencia Basket: horario y dónde ver el partido de la Euroliga en TV

El Valencia Basket visita al Paris Basketball este viernes a las 20:45 en la Euroliga, con Movistar Plus+. Viaja con la plantilla completa; Hifi y Warren, en duda.

El Valencia Basket visita este viernes 23 de octubre al Paris Basketball en la séptima jornada de la Euroliga. El partido empieza a las 20:45 horas en el Adidas Arena de París y se podrá ver en Movistar Plus+. El equipo de Xavi Albert viaja con la plantilla completa, mientras que el conjunto francés espera saber si recupera a Nadir Hifi y TJ Warren.

Horario y dónde ver por TV el Paris Basketball vs Valencia Basket

Partido: Paris Basketball vs Valencia Basket, jornada 7 de la Euroliga 2026-27.

Paris Basketball vs Valencia Basket, jornada 7 de la Euroliga 2026-27. Día y hora: viernes 23 de octubre, 20:45 horas en la España peninsular (19:45 en Canarias), según el calendario oficial de la Euroliga.

viernes 23 de octubre, 20:45 horas en la España peninsular (19:45 en Canarias), según el calendario oficial de la Euroliga. Pabellón: Adidas Arena (París), con capacidad para 8.000 espectadores según la ficha oficial del partido.

Adidas Arena (París), con capacidad para 8.000 espectadores según la ficha oficial del partido. Televisión: Movistar Plus+, en el canal M+ Baloncesto, con previa desde las 20:25 horas, según Superdeporte. La guía de televisión de Marca también sitúa el partido en Movistar Plus a las 20:45.

Movistar Plus+, en el canal M+ Baloncesto, con previa desde las 20:25 horas, según Superdeporte. La guía de televisión de Marca también sitúa el partido en Movistar Plus a las 20:45. Árbitros: Gytis Vilius, Milos Koljensic y Arturas Sukys, según la ficha oficial de la Euroliga.

Valencia Basket viaja sin bajas; Hifi y Warren, en duda en Paris

Todos los jugadores del Valencia Basket participaron en el último entrenamiento antes de viajar a la capital francesa, según Mundo Deportivo. En el Paris Basketball, Nadir Hifi, TJ Warren y Frank Ntilikina no jugaron el último partido de la liga francesa ante el Boulazac, aunque los dos primeros tienen opciones de reaparecer ante el Valencia Basket, según el mismo medio. Hifi, máximo anotador de la Euroliga con 20,2 puntos por partido, se perdió los tres encuentros de la semana pasada por una lesión de tobillo, según Superdeporte.

El técnico del Valencia Basket habló del rival: “Preparo un partido con Hifi, no contemplo qué pasaría si no está”, afirmó en declaraciones recogidas por Superdeporte. Sobre el estado del grupo, explicó: “estamos con la plantilla completa para afrontar un partido como visitantes, que seguro que será muy dinámico, los dos equipos jugamos a mucho ritmo, muchas posesiones, muy verticales”. Y cerró: “vamos a París a competir con la máxima concentración y toda la ambición de ganar”.

Valencia llega con 4-2 y Paris con 1-5 en la Euroliga

Según la clasificación oficial de la Euroliga tras la sexta jornada, el Valencia Basket suma cuatro victorias y dos derrotas, y el Paris Basketball, una victoria y cinco derrotas. Con los partidos de la séptima jornada ya disputados el jueves, el equipo taronja aparece sexto y el francés, decimoctavo en la tabla actualizada. El Valencia Basket viene de perder ante Olympiacos (97-102) y Maccabi Rapyd Tel Aviv (88-91).

Será la segunda visita del Valencia Basket al Adidas Arena, donde perdió por 90-86 el curso pasado, según Superdeporte. Los movimientos de ambos clubes, en los rumores de fichajes de la Euroliga.

Próximos partidos del Valencia Basket

El partido de París abre una serie de cinco encuentros en diez días para el equipo de Albert, según Superdeporte. El domingo 25 de octubre recibe al Kosner Baskonia en el Roig Arena a las 17:00 horas, en la quinta jornada de la Liga Endesa, con emisión en DAZN y Movistar Plus+ según el calendario de la ACB. Ese domingo se retrasa la hora y España vuelve al horario de invierno (CET). El martes 27 de octubre, en la octava jornada de la Euroliga, el Valencia Basket recibe al Fenerbahce en el Roig Arena a las 20:30 horas, según el calendario oficial de la Euroliga.