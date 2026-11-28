El Valencia Basket es segundo con 10-4 tras perder el liderato, Real Madrid y Barça suman 8-6 en una zona media muy apretada y el Baskonia sigue último en la Euroliga.

La jornada 14 de la Euroliga deja al Valencia Basket como mejor equipo español, segundo con 10 victorias y 4 derrotas, aunque ha perdido el liderato en favor del Olympiacos (11-3). Por detrás, el Real Madrid sube a la sexta plaza y el Barça cae a la octava, ambos con 8-6, en una zona media en la que ocho equipos caben en una sola victoria. El Kosner Baskonia ganó por fin, pero sigue colista con 2-12, según los datos de la Euroliga.

El Valencia cede el primer puesto al Olympiacos

El equipo de Xavi Albert llegaba a la jornada como líder con 10-3, pero cayó el martes 24 de noviembre en el Roig Arena ante el Panathinaikos por 83-86, con el triple de Nigel Hayes-Davis sobre la bocina. El Olympiacos aprovechó la derrota: ganó al Hapoel Tel Aviv por 104-79 y se colocó primero con 11-3.

El Valencia mantiene la segunda plaza, empatado a 10-4 con el propio Panathinaikos, y es el segundo equipo con mejor diferencia de puntos de la competición (+101), solo por detrás del Olympiacos (+116). La derrota cortó una racha de cuatro victorias seguidas. Su balance a domicilio es de 5-1 y en casa, de 5-3.

Así queda la clasificación de la Euroliga tras la jornada 14, con los cuatro equipos españoles en negrita:

Pos. Equipo Balance Dif. Últimos 5 1 Olympiacos 11-3 +116 P G G G G 2 Valencia Basket 10-4 +101 G G G G P 3 Panathinaikos 10-4 +97 G P P G G 4 Fenerbahçe 9-5 +81 G P G P G 5 Dubái 9-5 +8 G P G G P 6 Real Madrid 8-6 +90 P G P P G 7 Estrella Roja 8-6 +26 G P P G P 8 Barça 8-6 +21 G G P P P 9 Partizan 8-6 +17 G G P G G 10 Zalgiris 8-6 +6 G G G P P 11 París 8-6 -20 G G G G G 12 Hapoel Tel Aviv 7-7 +12 P P G P P 13 Anadolu Efes 6-8 -1 P G P G P 14 Virtus Bolonia 6-8 -27 P P G P G 15 Besiktas 6-8 -36 P G G P P 16 Olimpia Milán 4-10 -62 P P G G G 17 Bayern Múnich 4-10 -81 G P P G P 18 Maccabi 4-10 -84 P G P P G 19 ASVEL 4-10 -115 P P P P P 20 Baskonia 2-12 -149 P P P P G Clasificación de la Euroliga tras la jornada 14. En negrita, los equipos españoles. Últimos 5: G victoria, P derrota, del más antiguo al más reciente. Datos: Euroliga.

Ocho equipos en una victoria, del cuarto al undécimo

La tabla se aprieta justo debajo de los tres primeros. El Fenerbahçe, cuarto, y el Dubái, quinto, suman 9-5. Detrás aparecen seis equipos con 8-6: Real Madrid, Estrella Roja, Barça, Partizan, Zalgiris y París. Entre el cuarto y el undécimo clasificado solo hay, por tanto, una victoria de diferencia. El Hapoel Tel Aviv, duodécimo, está a 7-7.

En ese bloque, la diferencia de puntos marca contrastes claros. El Real Madrid tiene un +90, la mejor cifra de toda la franja y la cuarta de la Euroliga, mientras que el Barça está en +21 y el París, que encadena cinco victorias seguidas, en -20.

El Real Madrid sube tres puestos tras ganar al Zalgiris

El conjunto de Pedro Martínez era noveno tras la jornada 13, en la que perdió en la pista del Olympiacos por 92-76. El miércoles 25 de noviembre superó al Zalgiris por 108-93 en el Movistar Arena y escaló hasta la sexta posición con 8-6.

La pista madrileña sostiene su balance: el Real Madrid ha ganado cinco de sus seis partidos como local, por un 3-5 fuera de casa. En sus últimos cinco partidos suma dos victorias y tres derrotas.

El Barça encadena tres derrotas y baja a la octava plaza

El Barça de Aleksander Sekulic era séptimo antes de la jornada y perdió el martes 24 de noviembre en el Palau Blaugrana ante el Fenerbahçe por 77-83. Fue su tercera derrota consecutiva en la Euroliga, después de caer también en casa ante el Estrella Roja por 100-103 en la jornada 13.

Los números del equipo azulgrana se invierten según el escenario: 5-1 lejos de Barcelona y 3-5 en el Palau. Con 8-6 y una diferencia de +21, es octavo, empatado a victorias con el Real Madrid, el Estrella Roja, el Partizan, el Zalgiris y el París.

El Baskonia rompe su racha pero sigue último

El equipo vitoriano ganó al Anadolu Efes por 86-81 el miércoles 25 de noviembre en el Buesa Arena y cortó una serie de diez derrotas seguidas en la competición. Es el único triunfo del Baskonia en sus últimos diez partidos europeos.

Con 2-12, el equipo de Velimir Perasovic sigue vigésimo y está a dos victorias de los cuatro equipos que comparten el 4-10: Olimpia Milán, Bayern Múnich, Maccabi y ASVEL. Su diferencia de puntos es de -149, la peor de la Euroliga, y todavía no ha ganado lejos de Vitoria (0-7); en casa su balance es de 2-5.

Un Real Madrid-Barça abre la jornada 15 tras la ventana FIBA

La Euroliga está parada por la ventana FIBA de clasificación para el Mundial de Catar 2027, en la que España juega ante Grecia el domingo 29 de noviembre en Santiago, y vuelve con la jornada 15 a comienzos de diciembre. Los tres partidos de los equipos españoles se disputan el jueves 3 de diciembre.

El Valencia visita al Anadolu Efes, decimotercero con 6-8, a las 18:30 horas (hora peninsular). El clásico entre el Real Madrid y el Barça, dos de los seis equipos empatados a 8-6, se juega en el Movistar Arena a las 20:45 horas. El Baskonia recibe al Maccabi, decimoctavo con 4-10, en el Buesa Arena a las 21:00 horas.

La jornada 15 de la Euroliga se completa el viernes 4 de diciembre y la 16 llega solo una semana después, con el Valencia recibiendo al Estrella Roja, el Real Madrid en París y el Barça en Belgrado ante el Partizan.