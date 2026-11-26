El Real Madrid gana al Zalgiris (108-93), corta dos derrotas seguidas en la Euroliga y es sexto. Pedro Martínez destaca la solidez y el acierto del primer cuarto.

El Real Madrid venció este miércoles 25 de noviembre al Zalgiris Kaunas (108-93) en la jornada 14 de la Euroliga y cortó una racha de dos derrotas seguidas en la competición antes del parón por la ventana FIBA. “Hemos estado bastante sólidos todo el partido”, resumió Pedro Martínez, cuyo equipo sube al sexto puesto con un balance de 8-6.

El partido, disputado en el Movistar Arena ante 8.179 espectadores, se inclinó pronto del lado blanco: 30-19 al final del primer cuarto y una renta máxima de 22 puntos (46-24) antes del descanso. El Zalgiris llegó a acercarse a 11 en el último cuarto (88-77), pero no bajó de ahí.

Pedro Martínez: “Muchísimo acierto en el primer cuarto”

El técnico del Real Madrid señaló el arranque como la base del triunfo. “Hemos jugado un buen partido, desde el primer momento muy concentrados, con muchísimo acierto en el primer cuarto, que yo creo que eso nos ha dado muchísima confianza. Hemos hecho un buen partido en defensa”, explicó en declaraciones recogidas por Marca. Reconoció también que a su equipo le costó mucho defender a Marius Grigonis.

Sobre las reacciones lituanas, Pedro Martínez rechazó que su equipo se desconectara: “El rival lógicamente reacciona, tiene muy buenos jugadores y hay momentos en los cuales ellos reaccionan y no es que tú te hayas desconectado, sino que hay momentos en que el rival juega mejor que tú”.

El entrenador puso el foco en la presión: “Hemos presionado bien toda la pista. Ha sido un muy buen trabajo, que les ha sacado un poquito de su orden”. Y elogió al rival: “Para mí es uno de los equipos que mejor juego hace desde la táctica de sus entrenadores. Es un equipo muy bien trabajado, muy bien entrenado”. A su juicio, “la presión defensiva que hemos hecho después de canasta, y teniendo en cuenta que además hemos anotado mucho, yo creo que eso es lo que ha marcado un poquito que ellos estuvieran fuera de su ritmo”.

Así queda la clasificación de la Euroliga tras la jornada 14:

Pos. Equipo Balance Dif. Últimos 5 1 Olympiacos 11-3 +116 P G G G G 2 Valencia Basket 10-4 +101 G G G G P 3 Panathinaikos 10-4 +97 G P P G G 4 Fenerbahçe 9-5 +81 G P G P G 5 Dubái 9-5 +8 G P G G P 6 Real Madrid 8-6 +90 P G P P G 7 Estrella Roja 8-6 +26 G P P G P 8 Barça 8-6 +21 G G P P P 9 Partizan 8-6 +17 G G P G G 10 Zalgiris 8-6 +6 G G G P P 11 París 8-6 -20 G G G G G 12 Hapoel Tel Aviv 7-7 +12 P P G P P 13 Anadolu Efes 6-8 -1 P G P G P 14 Virtus Bolonia 6-8 -27 P P G P G 15 Besiktas 6-8 -36 P G G P P 16 Olimpia Milán 4-10 -62 P P G G G 17 Bayern Múnich 4-10 -81 G P P G P 18 Maccabi 4-10 -84 P G P P G 19 ASVEL 4-10 -115 P P P P P 20 Baskonia 2-12 -149 P P P P G Clasificación de la Euroliga tras la jornada 14. En negrita, los equipos españoles. Últimos 5: G victoria, P derrota, del más antiguo al más reciente. Datos: Euroliga.

Feliz, Tavares y 13 triples en los números del triunfo

Según la estadística oficial de la Euroliga, Andrés Feliz fue el máximo anotador blanco con 20 puntos (3 de 8 en triples), 5 rebotes y 2 asistencias para 21 de valoración. Walter Tavares firmó 16 puntos y 8 rebotes, con 26 de valoración, la más alta del partido junto a la de Grigonis. Theo Maledon aportó 15 puntos y Timothé Luwawu-Cabarrot, 14.

El Real Madrid acabó con 13 de 30 en triples, ganó el rebote por 40 a 31 y cometió 11 pérdidas, por 20 asistencias. En el Zalgiris, Grigonis sumó 24 puntos con 5 de 6 en triples, Azuolas Tubelis anotó 21 y Saben Lee repartió 8 asistencias además de sus 12 puntos. Jonas Valanciunas se quedó en 2 puntos y 8 rebotes.

Del play-in al sexto puesto antes del Clásico

La victoria devuelve al equipo de Pedro Martínez a la zona de playoffs, una semana después de la derrota en Estambul ante el Besiktas y tras haber cerrado la jornada 13 en puestos de play-in. El Real Madrid comparte el 8-6 con Estrella Roja, Barça, Partizan, Zalgiris y París, y está a tres victorias del líder, el Olympiacos (11-3). El Valencia Basket es segundo con 10-4.

Tras el parón, el Real Madrid recibirá al Barça, también con 8-6, en la jornada 15 de la Euroliga: el Clásico se juega el jueves 3 de diciembre a las 20:45 horas.