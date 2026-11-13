Jornada 8 de la Liga Endesa: horarios y dónde ver los partidos en TV

La jornada 8 de la Liga Endesa se juega el 14 y 15 de noviembre en DAZN y la cierra el Baskonia-Real Madrid, el domingo a las 19:00 horas: todos los horarios.

La jornada 8 de la Liga Endesa se juega el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre con nueve partidos en DAZN, y la cierra el duelo entre el Kosner Baskonia, tercero, y el Real Madrid, líder y único invicto, el domingo a las 19:00 horas en el Buesa Arena.

Todos los horarios son peninsulares y salen del calendario de la ACB, que publica cada partido en hora universal: en horario de invierno se suma una hora. Esta vez no hay partidos en Canarias. Como en los horarios de la jornada 7, la ACB asigna los nueve encuentros a DAZN y cita además Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV como plataformas. El iLERNA Lleida-Kids&Us Manresa tiene también emisión en abierto autonómico, en TV3/3Cat, y el Asisa Joventut-Casademont Zaragoza y el Kosner Baskonia-Real Madrid figuran en el dial 7 de Movistar Plus+.

Sábado 14 de noviembre: la despedida de Huertas en Andorra

18:00 horas : Río Breogán vs Recoletas Salud San Pablo Burgos. TV: DAZN.

: Río Breogán vs Recoletas Salud San Pablo Burgos. TV: DAZN. 19:30 horas : MoraBanc Andorra vs La Laguna Tenerife. TV: DAZN.

: MoraBanc Andorra vs La Laguna Tenerife. TV: DAZN. 21:00 horas: Asisa Joventut vs Casademont Zaragoza. TV: DAZN y Movistar Plus+ (dial 7).

El partido de Andorra será el último de Marcelinho Huertas con La Laguna Tenerife: el base brasileño, de 43 años, ha firmado con el Dubai Basketball de Xavi Pascual para las dos próximas temporadas.

Domingo 15 de noviembre: tres partidos al mediodía y Baskonia-Real Madrid para cerrar

12:00 horas : iLERNA Lleida vs Kids&Us Manresa. TV: DAZN y TV3/3Cat.

: iLERNA Lleida vs Kids&Us Manresa. TV: DAZN y TV3/3Cat. 12:00 horas : Valencia Basket vs Leyma Coruña. TV: DAZN.

: Valencia Basket vs Leyma Coruña. TV: DAZN. 12:30 horas : Unicaja vs FIATC Girona. TV: DAZN.

: Unicaja vs FIATC Girona. TV: DAZN. 17:00 horas : Barça vs Monbus Obradoiro. TV: DAZN.

: Barça vs Monbus Obradoiro. TV: DAZN. 18:00 horas : Surne Bilbao vs UCAM Murcia. TV: DAZN.

: Surne Bilbao vs UCAM Murcia. TV: DAZN. 19:00 horas: Kosner Baskonia vs Real Madrid. TV: DAZN y Movistar Plus+ (dial 7).

El Real Madrid llega con 7-0 y cinco equipos empatados a 5-2

Según la clasificación de la ACB, el Real Madrid es el único equipo sin derrotas (7-0, +147 de diferencia de puntos) tras ganar 90-71 al UCAM Murcia en la jornada 7, como recoge la clasificación tras la jornada 7. Detrás, cinco equipos comparten el 5-2: Valencia Basket, Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife, Casademont Zaragoza y Barça. En la parte baja, el iLERNA Lleida y el Kids&Us Manresa se miden el domingo con 1-6 cada uno.

Baskonia-Real Madrid : el equipo vitoriano incorporó esta semana a Rolands Smits, que llega desde la liga china, y a Kenan Kamenjas, procedente del Dubai Basketball. Según la ACB, Smits ya está en Vitoria y probablemente debutará ante el Real Madrid.

: el equipo vitoriano incorporó esta semana a Rolands Smits, que llega desde la liga china, y a Kenan Kamenjas, procedente del Dubai Basketball. Según la ACB, Smits ya está en Vitoria y probablemente debutará ante el Real Madrid. Unicaja-Girona: Jassel Pérez, máximo anotador de la Liga Endesa con 19,8 puntos por partido, es seria duda para el partido del Martín Carpena por una subluxación posterior del hombro izquierdo, según Sport. El FIATC Girona (4-3) llega por delante del Unicaja (3-4) en la tabla.

Después, la jornada 9

La jornada 9 arranca el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas con el Recoletas Salud San Pablo Burgos-Unicaja y la cierra el domingo 22 el Real Madrid-Asisa Joventut, a las 19:00 horas.