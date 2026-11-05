Jornada 7 de la Liga Endesa: horarios y dónde ver los partidos en TV

Horarios y televisión de la jornada 7 de la Liga Endesa: nueve partidos el sábado 7 y el domingo 8 en DAZN, con el Real Madrid-UCAM Murcia de las 19:00 como cierre.

La jornada 7 de la Liga Endesa se juega el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre con nueve partidos en DAZN, y la cierra el Real Madrid, líder y único invicto, ante el UCAM Murcia el domingo a las 19:00 horas.

Todos los horarios son peninsulares y salen del calendario de la ACB, que publica cada partido en hora universal: en horario de invierno se suma una hora. En Canarias es una hora menos. Como en los horarios de la jornada 6, la ACB asigna los nueve encuentros a DAZN y cita además Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV como plataformas. El Barça-Río Breogán tiene también emisión en abierto autonómico, en TV3/3Cat y TVG.

Sábado 7 de noviembre: el Manresa busca su primera victoria

18:00 horas : Kids&Us Manresa vs Monbus Obradoiro. TV: DAZN.

: Kids&Us Manresa vs Monbus Obradoiro. TV: DAZN. 19:30 horas : FIATC Girona vs Surne Bilbao. TV: DAZN.

: FIATC Girona vs Surne Bilbao. TV: DAZN. 21:00 horas: iLERNA Lleida vs Kosner Baskonia. TV: DAZN.

Domingo 8 de noviembre: Barça-Breogán al mediodía y el Real Madrid para cerrar

12:00 horas : Barça vs Río Breogán. TV: DAZN, TV3/3Cat y TVG.

: Barça vs Río Breogán. TV: DAZN, TV3/3Cat y TVG. 12:30 horas : Recoletas Salud San Pablo Burgos vs Valencia Basket. TV: DAZN.

: Recoletas Salud San Pablo Burgos vs Valencia Basket. TV: DAZN. 13:00 horas (12:00 en Canarias): La Laguna Tenerife vs Asisa Joventut. TV: DAZN.

(12:00 en Canarias): La Laguna Tenerife vs Asisa Joventut. TV: DAZN. 17:00 horas : Casademont Zaragoza vs Unicaja. TV: DAZN.

: Casademont Zaragoza vs Unicaja. TV: DAZN. 18:00 horas : Leyma Coruña vs MoraBanc Andorra. TV: DAZN.

: Leyma Coruña vs MoraBanc Andorra. TV: DAZN. 19:00 horas: Real Madrid vs UCAM Murcia. TV: DAZN.

Lo que se juega cada equipo, con siete empatados a 4-2

Manresa-Obradoiro : el Kids&Us Manresa es colista y el único equipo sin victorias (0-6). El Monbus Obradoiro, undécimo con 3-3, viene de perder sus dos últimos partidos.

: el Kids&Us Manresa es colista y el único equipo sin victorias (0-6). El Monbus Obradoiro, undécimo con 3-3, viene de perder sus dos últimos partidos. Girona-Bilbao : el FIATC Girona es duodécimo con 3-3; el Surne Bilbao, octavo con 4-2, encadena dos victorias.

: el FIATC Girona es duodécimo con 3-3; el Surne Bilbao, octavo con 4-2, encadena dos victorias. Lleida-Baskonia : el iLERNA Lleida, penúltimo con 1-5, recibe al Kosner Baskonia, tercero con 4-2.

: el iLERNA Lleida, penúltimo con 1-5, recibe al Kosner Baskonia, tercero con 4-2. Barça-Breogán : los dos llegan con 4-2. El Barça, séptimo, ganó 89-92 en Málaga en la última jornada; el Río Breogán, quinto, venció 90-110 en el derbi de Santiago.

: los dos llegan con 4-2. El Barça, séptimo, ganó 89-92 en Málaga en la última jornada; el Río Breogán, quinto, venció 90-110 en el derbi de Santiago. Burgos-Valencia : el Valencia Basket es segundo con 4-2 y suma tres triunfos seguidos. El Recoletas Salud San Pablo Burgos es decimotercero con 2-4.

: el Valencia Basket es segundo con 4-2 y suma tres triunfos seguidos. El Recoletas Salud San Pablo Burgos es decimotercero con 2-4. Tenerife-Joventut : La Laguna Tenerife, cuarta con 4-2, recibe al Asisa Joventut (decimocuarto, 2-4) sin Ethan Happ. El club comunicó el miércoles que el pívot estará unos tres meses de baja por una luxación del tendón extensor del tercer dedo de la mano derecha, sufrida en el partido del sábado en A Coruña.

: La Laguna Tenerife, cuarta con 4-2, recibe al Asisa Joventut (decimocuarto, 2-4) sin Ethan Happ. El club comunicó el miércoles que el pívot estará unos tres meses de baja por una luxación del tendón extensor del tercer dedo de la mano derecha, sufrida en el partido del sábado en A Coruña. Zaragoza-Unicaja : el Casademont Zaragoza es sexto con 4-2; el Unicaja, noveno con 3-3, perdió ante el Barça su último partido liguero.

: el Casademont Zaragoza es sexto con 4-2; el Unicaja, noveno con 3-3, perdió ante el Barça su último partido liguero. Coruña-Andorra : el Leyma Coruña, decimoquinto con 2-4, ganó 93-89 al Tenerife en la jornada 6. El MoraBanc Andorra es decimosexto con 1-5.

: el Leyma Coruña, decimoquinto con 2-4, ganó 93-89 al Tenerife en la jornada 6. El MoraBanc Andorra es decimosexto con 1-5. Real Madrid-UCAM Murcia: el líder llega con 6-0 y +128 de diferencia de puntos, pero con Campazzo lesionado en el bíceps femoral izquierdo, pendiente de evolución según el parte médico del club del martes 3. El UCAM Murcia, décimo con 3-3, suma dos victorias seguidas, la última por 125-98 ante el Lleida.

Siete equipos comparten el balance de 4-2, del segundo al octavo puesto, según la clasificación de la ACB.

Después, la jornada 8

La jornada 8 arranca el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas con el Río Breogán-Recoletas Salud San Pablo Burgos y la cierra el domingo 15 el Kosner Baskonia-Real Madrid, a las 19:00 horas.