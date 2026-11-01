Willy Hernangómez, antes de su primer duelo ante el Barça: “He aprendido a estar más ajeno a todo el ruido mediático”

Willy Hernangómez se mide al Barça por primera vez desde su salida del Palau: el pívot del Unicaja habla de calma, del vestuario de Málaga y de Txus Vidorreta.

Willy Hernangómez se mide este domingo al Barça por primera vez desde que dejó el Palau este verano. El pívot madrileño del Unicaja recibe a su antiguo equipo en el Martín Carpena (19:00 horas), en la sexta jornada de la Liga Endesa, y llega al duelo hablando de calma: “Sobre todo los últimos años he aprendido a estar más ajeno a todo el ruido mediático y estar más centrado en el día a día y en mi familia, en mi círculo. He intentado elegir un sitio en el que sobre todo pueda encajar la idea de club, de equipo de baloncesto”, explicó en un reportaje de ACB.com, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

Según el Barça, Willy llegó al club en el verano de 2023 procedente de la NBA, donde había pasado siete temporadas, y en tres cursos como azulgrana disputó 238 partidos, 112 de ellos en la Liga Endesa. Su contrato expiró el 30 de junio y a finales de julio el Unicaja anunció su fichaje por una temporada.

Willy, sobre el Unicaja: “Sinceramente es un vestuario especial”

“Sinceramente es un vestuario especial”, afirmó, y citó a veteranos como Kendrick Perry, Alberto Díaz o Tyler Kalinoski. “El éxito que han tenido durante tanto tiempo es por la química que tienen en el vestuario; nos han recibido superbien”, añadió.

La rutina del equipo, incluso volver a “compartir habitación, que hacía muchísimos años que no lo hacía”, le ha devuelto sensaciones de juventud: “Es como volver otra vez a esa niñez, a cuando era más joven. Tenemos el feeling de que hay una oportunidad este año de competir y de disfrutar mucho”.

El papel de Txus Vidorreta en su fichaje

La figura del entrenador pesó en su decisión. “Ha sido un proceso muy comunicativo. Yo necesitaba saber la opinión de Txus. Siempre ha hecho a sus equipos ganadores históricamente y a sus jugadores siempre les ha ayudado a sacar su mejor versión. Quiero jugar bien aquí en casa, pero lo importante es que el equipo gane”, contó el pívot sobre las conversaciones previas a su llegada. El técnico vizcaíno ya analizó el partido en sala de prensa: así habló Vidorreta antes del Barça.

Willy no se conformó con los elogios y se puso deberes con cifras concretas. “Txus está haciendo un grandísimo trabajo y cada día jugamos mejor. Por supuesto hay muchísimas cosas que tengo que mejorar en ambos lados de la cancha: los tiros libres, tirar por encima del 75-80%; tiros de dos por encima del 70%, o tapones por encima de uno de media”, señaló. Y añadió: “Son pequeñas cosas para trabajar sin prisa, pero sin pausa”.

El Barça busca su primera victoria liguera lejos del Palau

El Unicaja llega con tres victorias seguidas en la Liga Endesa, por 8, 12 y 13 puntos en las jornadas 3, 4 y 5, según la previa de la ACB, y con cinco triunfos consecutivos entre todas las competiciones, según el club. Ambos equipos están 3-2 en la clasificación. El Barça, que el viernes ganó 98-94 al Valencia Basket en la Euroliga, aún no ha ganado como visitante en la liga: sus dos derrotas llegaron en las pistas del UCAM Murcia y el Asisa Joventut.

Será el partido 150 entre el Unicaja y el Barça, un cruce en el que los azulgranas han ganado en 8 de sus 11 últimas visitas al Carpena, según los datos de la ACB. El Unicaja sigue sin Tyson Pérez, Yannick Nzosa y Alberto Díaz, mientras que el Barça recupera a Joel Parra, pierde a Juan Núñez y tiene en duda a Gibson, según la misma previa.

El Unicaja-Barça arranca hoy, domingo 1 de noviembre, a las 19:00 horas en el Martín Carpena, con retransmisión de DAZN y Movistar Plus+, según el club malagueño.