Sekulic, sobre Juan Núñez: “Probablemente ha sido el mejor del partido”

Sekulic señaló a Juan Núñez como el mejor del partido tras el 99-81 del Barça al Casademont Zaragoza. El base firmó 23 puntos y 22 de valoración, su tope en la Liga Endesa.

Aleksander Sekulic señaló a Juan Núñez como el mejor del partido después de la victoria del Barça ante el Casademont Zaragoza (99-81) en el Palau Blaugrana. El base madrileño firmó 23 puntos y 22 de valoración, sus mejores registros en la Liga Endesa.

El partido, de la jornada 5, se disputó el sábado 24 de octubre a las 21:00 horas. Con este triunfo, el tercero de la temporada en la competición, el equipo azulgrana iguala el balance de su rival: tres victorias y dos derrotas.

Sekulic: “Probablemente ha sido el mejor del partido”

El entrenador del Barça dedicó buena parte de su comparecencia a Núñez. “Estoy muy contento con su actuación. No es fácil para él. En este equipo a este nivel necesitas ser consistente. En ataque y en defensa nos da muchas cosas y probablemente ha sido el mejor del partido”, afirmó Sekulic en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

La actuación llega después de más de año y medio marcado por las lesiones. El propio base había asegurado esta misma semana que sigue siendo “el mismo que era”. Ante el Casademont Zaragoza salió desde el banquillo, en una noche en la que Sekulic dio descanso a Joel Parra y Justin Robinson.

El técnico también puso en valor al rival, que llegaba con un balance de 3-1. “Zaragoza está jugando muy buen baloncesto. Precisos en ataque, haciendo un muy buen trabajo”, explicó.

El regreso de Brizuela y el 54% en triples

La otra buena noticia para el Barça fue la vuelta de Darío Brizuela tras su lesión. El escolta terminó con 14 puntos, según la crónica de Eurohoops. “Darío ha sido Darío, dando mucha energía, precisión y siendo positivo. Se ha estado preparando toda la semana para llegar en mejores condiciones. Él quería volver y nos ha ayudado mucho”, señaló Sekulic.

El equipo azulgrana acertó el 54% de sus triples, según Mundo Deportivo, y el entrenador vinculó ese porcentaje al movimiento de balón. “Obviamente todo es más fácil si los tiros entran, pero también hay que ver cómo han llegado los tiros. Si son liberados y llegan tras mover bien el balón, también hay que darle importancia”, reconoció.

Además de Núñez y Brizuela, Nkamhoua (14 puntos), Nebo (12) y Minaya (9) contribuyeron en la anotación. El Barça llegó a mandar por 22 puntos (62-40) tras un parcial de 14-0 al inicio del tercer cuarto, y el Casademont Zaragoza se acercó hasta el 74-69 en el último periodo. Los aragoneses perdieron a Caleb Homesley por lesión en el primer cuarto y no contaron con Trae Bell-Haynes.

Sekulic restó importancia a la derrota del domingo anterior en Badalona. “No nos tomamos el partido en Badalona como un desastre. Evidentemente, nos queremos tomar cada partido muy importante”, afirmó. Las estadísticas completas del encuentro están en la página oficial del partido en acb.com.

Tres partidos en una semana

“Es mejor empezar la semana con buen ambiente tras ganar. Pero esto no cambia nada. Independientemente del resultado de hoy, teníamos que estar listos para el próximo partido y la semana que nos viene”, añadió el técnico.

El Barça visita al Bayern de Múnich en la Euroliga el martes 27 de octubre a las 20:00 horas y recibe al Valencia Basket el viernes 30 de octubre a las 20:30 horas. Cerrará la semana con el Unicaja-Barça del domingo 1 de noviembre a las 19:00 horas en el Martín Carpena.