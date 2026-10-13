¡Se hizo esperar! El fichaje que lo cambia todo en el Barça Basket

El Barça Basket renovó su plantilla casi al completo. Hacer carburar un equipo prácticamente inédito junto es complejo, pero lo es aún más si las bajas asolan la plantilla. Aleksander Sekulic ha tenido que lidiar con ausencias más o menos largas de piezas como Josh Nebo, Tosan Evbuomwan o Yoan Makoundou, pero poco a poco parece encauzarse la situación.
El playbook del Barça Basket se transforma con él
Tratar de vislumbrar la idea de juego que quería implantar Aleksander Sekulic cuando ha tenido que vérselas sin cincos, con cuatros jugando de pívots y aleros de ala-pívots es complicado. Sin embargo, con la recuperación de efectivos el puzle va conformándose. Uno de los último regresos ha sido Tosan Evbuomwan y ya ha dado señas de que es un jugador que lo cambia todo.
La ausencia de Tosan Evbuomwan no es una baja más. El ala-pívot británico permite al Barça Basket una configuración más orgánica. Además, es un perfil que suma en áreas clave del juego colectivo de un equipo. Sus aptitudes le permiten ser determinante con y sin balón.Sin embargo, la característica que el puede hacer más especial en este equipo sea su juego de espaldas.“`html
Tosan Evbuomwan
Un jugador interior versátil, con capacidad para jugar de espaldas, generar ventajas cerca del aro y aportar en diferentes facetas del juego colectivo.
Sus cualidades
Físico, técnica y versatilidad ofensiva
En resumen
Tosan Evbuomwan ofrece un perfil interior que merece analizarse por su juego de espaldas en el poste bajo, su capacidad para colaborar en el rebote y su versatilidad. Para determinar su impacto real, conviene valorar también su eficiencia ofensiva, defensa individual y rendimiento ante distintos niveles de oposición.
Los culés carecen de generadores en poste bajo. La salida de Shengelia abrió un vacío que nunca se rellenó. En los pocos minutos que ha podido disputar ha dado señas de tener fuerza, pies y manos para dibujarle y aprovecharse algo más de unas situaciones muy necesarias para cualquier combinado Euroliga. Además, alejando a Martin de la pintura y permitiéndole abrir el campo, un rol en el que por el momento está más cómodo.
Tosan Evbuomwan puede impulsar el estilo
Tosan Evbuomwan no es un especialista en juego de poste bajo, al revés. Su determinación respecto a otros miembros de la plantilla en esas lindes no hace que esa sea su gran cualidad. El flamante fichaje del Barça Basket es un cuatro abierto y ágil, que puede jugar también al tres. A campo abierto es verdaderamente determinante y puede permitir a este equipo correr más y mejor. Los culés están tratando de ser un equipo dinámico, pero hasta el momento no están siendo especialmente eficientes al contraataque.
Contra todo pronóstico este Barça Basket venía siendo un equipo más efectivo en estático que en transición. Tosan Evbuomwan facilitará la consecución de puntos en llegada y con ello que el equipo esté más cómodo arrriesgando en el coast to coast. En este sentido, el recién llegado permite al Barça Basket tanto nuevas formas de generación estática como a la carrera. Todo ello, siendo muy autosuficiente en defensa, tanto contra grandes como contra pequeños. Sin duda un fichaje que puede transformar al equipo.