Sekulic señala los dos errores que condenaron al Barça Basket ante UCAM Murcia

UCAM Murcia estrenó su casillero de victorias en Liga Endesa con un triunfo trabajado y consistente de principio a fin (100-94) ante un Barça Basket demasiado irregular en determinados momentos del encuentro. Los de Sito Alonso encontraron en Radebaugh, autor de 16 puntos, y Pansa, que firmó un doble-doble de 11 puntos y 12 rebotes, a sus principales referentes. Tras el partido, Sekulic analizó la derrota y señaló dos factores determinantes, aunque dejó claro que ninguno debía servir como excusa para justificar el tropiezo.

Cuatro partidos en ocho días

Es una dinámica que se repite desde hace años entre los equipos que compiten en Euroliga y que Sekulic volvió a poner sobre la mesa tras el encuentro: “No es una excusa, pero jugar cuatro partidos en ocho días no es fácil“. El Barça Basket afrontó una semana especialmente exigente después de abrir la Liga Endesa con victoria ante Leyma Coruña y encadenar posteriormente dos compromisos europeos.

El primero llevó a la expedición blaugrana hasta Dubái y, desde allí, a Estambul, donde se midió el pasado viernes al Besiktas. El último capítulo de este particular tour llegó en Murcia, con la visita a UCAM correspondiente a la segunda jornada de la competición doméstica.

El Barça Basket acumuló más de 10.000 kilómetros en menos de una semana, atravesando tres países y encadenando desplazamientos de máxima exigencia. La expedición blaugrana recorrió 5.184 kilómetros entre Barcelona y Dubái, otros 3.030 entre Dubái y Estambul y, finalmente, 2.850 kilómetros desde la capital turca hasta Murcia. Un auténtico maratón de viajes que supuso además más de 15 horas de vuelo para disputar tres partidos como visitante entre finales de septiembre y los primeros días de octubre.

La dura realidad del rebote ofensivo

Ese desgaste físico del conjunto blaugrana fue uno de los factores que pesaron en el desenlace, aunque también tuvieron un papel determinante el gran partido planteado por UCAM Murcia y el plan diseñado por Sito Alonso. Sin embargo, Sekulic puso el foco especialmente en la fragilidad del Barça en su propia zona, señalando dos problemas concretos: la defensa del uno contra uno y el rebote defensivo. “Conceder 17 rebotes ofensivos y dar segundas y terceras oportunidades en una pista tan caliente como esta te condena. Nuestra defensa en el uno contra uno y el rebote defensivo han sido el principal problema”, explicó el técnico blaugrana.

Un problema que va de la mano de las carencias que el Barça Basket sigue arrastrando en la pintura. Las bajas de Makoundou, Evbuomwan y Nebo mantienen a Balcerowski como única referencia natural en el puesto de cinco, mientras los despachos blaugranas continúan rastreando el mercado en busca de un pívot que complete la rotación. Un fichaje necesario y buscado, pero que, por ahora, sigue sin aparecer.

Calendario Barça Basket mes de octubre