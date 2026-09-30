La pintura del Barça Basket, bajo mínimos y con una pregunta en el aire

El inicio oficial de temporada del Barça Basket deja un balance de tres victorias —Supercopa, Liga Endesa y Euroliga ante Anadolu Efes— y dos derrotas en los primeros partidos de la era Sekulic. Un arranque con señales positivas y algunas claves que invitan al optimismo, pero que vuelve a quedar marcado por un problema recurrente: una enfermería cada vez más poblada y, sobre todo, la incertidumbre alrededor de cuándo podrán regresar los jugadores lesionados.

Derrota ante Dubai con pocos efectivos en la pintura

Llegó la primera derrota del curso en Euroliga para el Barça Basket, que cayó ante el Dubai Basketball de Xavi Pascual por 94-87 en un partido marcado por un fatídico segundo cuarto. El conjunto azulgrana se vio arrollado por el ritmo de Kabengele y encajó un contundente 29-12 que terminó siendo decisivo. Pese a reaccionar tras el descanso y ganar tres de los cuatro cuartos del partido, el Barça Basket no logró recortar una distancia que el conjunto dubaití supo administrar hasta el final. Un partido de reencuentros que acabó frenando las opciones azulgranas de sumar su segundo triunfo en la fase regular.

𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 | El resum del partit a Dubai (94-87) pic.twitter.com/4a0IVDbmzw — Barça Basket (@FCBbasket) September 29, 2026

El técnico esloveno puso el foco en el segundo cuarto como clave de la derrota. “Hemos ganado tres cuartos y solo hemos perdido uno, pero la diferencia en ese periodo fue demasiado grande”, explicó al término del encuentro. Sekulic reconoció que el equipo atravesó ‘malos momentos’ que permitieron al Dubai abrir una ventaja de dos dígitos. “Intentamos volver al partido en algunos momentos, pero el Dubai es un rival muy difícil y supo mantenerlo bajo control”, añadió.

Tres lesionados de la pintura en Barça Basket

El inicio de temporada del Barça Basket está quedando condicionado por una enfermería que no deja de crecer, especialmente en el juego interior. El primer contratiempo llegó a finales de agosto, cuando Tosan Evbuomwan cayó lesionado con Gran Bretaña durante las ventanas FIBA. Poco después se confirmó la baja de Yoan Makoundou y, más recientemente, la de Josh Nebo, que se ha perdido ya tres partidos después de disputar la Supercopa Endesa. Una sucesión de problemas físicos que está obligando a Sekulic a gestionar con lo justo una de las zonas más castigadas de la plantilla.

En estos momentos, Sekulic solo dispone de una referencia natural en el puesto de cinco, Olek Balcerowski. La escasez de efectivos interiores ha obligado al técnico a buscar soluciones alternativas, recurriendo a Joel Parra y Olivier Nkamhoua en el cuatro e incluso utilizando al finlandés como pívot en determinados momentos para dar descanso al polaco.

A la espera de saber si el Barça acudirá al mercado para reforzar el puesto de center, Sekulic deberá seguir diseñando diferentes planes para paliar las bajas. Pero por encima de cualquier solución táctica se mantiene la gran incógnita: cuándo podrán regresar los lesionados.

Retorno a la pintura en el Barça Basket

Tosan Evbuomwan

Lesión : sublevación del hombro izquierdo

: sublevación del hombro izquierdo Fecha de la lesión : fríanles de agosto con Gran Bretaña

: fríanles de agosto con Gran Bretaña Fecha posible de regreso: no hay fecha. Fue revaluado el pasado 24 de septiembre

Yoan Makoundou

Lesión : tendinopatía rotuliana de la rodilla izquierda (seis semanas de baja)

: tendinopatía rotuliana de la rodilla izquierda (seis semanas de baja) Fecha de la lesión : 10 de septiembre

: 10 de septiembre Fecha posible de regreso: tercera semana de octubre

Josh Nebo