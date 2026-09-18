Los nuevos líderes del Barça Basket están ante una oportunidad única de reivindicarse

La revolución que puso en marcha este verano el Barça Basket tiene pocos precedentes en el club. El lavado de cara fue casi total y las incorporaciones se cuentan por encima de la decena. En este sentido, está claro que la entidad quería darle un giro de 180º a una sección que no acababa de carburar. La Supercopa ACB pone a esta nueva plantilla ante una oportunidad única.

El Barça Basket y su retorno a la senda ganadora

El Barça Basket no es un club cualquiera. La exigencia de llevar la marca ‘FC Barcelona’ hace que el equipo esté prácticamente obligado a levantar títulos. A pesar de ello, hace varios cursos que el club no sabe lo que es tocar metal. La crisis de trofeos no es un tema poco comentado y el verano estaba marcado con ‘equis’ como el momento de volver a conformar un equipo ganador. Los nombres que aterrizaron no han sido especialmente mediáticos y eso levanta suspicacias, pero todo puede cambiar.

📸 𝙋𝙤𝙨𝙩𝙖𝙡𝙚𝙨 de Badalona.

𝙋𝙤𝙨𝙩𝙖𝙡𝙚𝙨 de #SupercopaEndesa.



¡Esto está A PUNTO de arrancar! 😍 pic.twitter.com/L6YS4XwYYj — Liga Endesa (@ACBCOM) September 18, 2026

Este verano no ha llegado al Barça Basket ninguna superestrella Euroliga. Atrás quedaron los días en los que Sylvain Francisco, Moses Wright o Mike James estaban en la agenda. En la entidad se ha priorizado la llegada de perfiles a la de nombres: Justin Robinson, Umoja Gibson, Olivier Nkamhoua… Ahora les toca demostrar que su falta de caché no les impide competir en lo más alto.

Joel Parra y Justin Robinson, los elegidos para comandar al equipo en la Supercopa ACB

La pretemporada ha dejado buenas sensaciones en el Barça Basket. A pesar de ello, las lesiones han azuzado al conjunto en la previa de la Supercopa ACB y tendrán que ir en cuadro a jugarse el título. Una de las noticias de esta fase preparatoria es la confirmación de un fichaje estrella, Justin Robinson. Para muchos fue el gran movimiento del periodo estival y su juego en estos primeros amistosos así lo confirma.

Mucho se ha hablado del rendimiento de los fichajes del Barça Basket. Sin embargo, poco se está comentando la cara que viene dando Joel Parra en el conjunto. Este nuevo plantel y técnico que practica un modelo más físico y más dinámico parece haberle sentado bien al alero catalán. El español ha sido de los pocos que se han salvado de la quema veraniega y el tiempo le está dando la razón a la dirección deportiva. Valencia Basket en Supercopa ACB será el primer examen a todas estas apuestas.