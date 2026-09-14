¡El fichaje se convierte en MVP! El secreto táctico del Barça Basket que puede revolucionar el curso

El Barça Basket ha vivido este mercado de fichajes una de las revoluciones más notorias del panorama europeo. Al conjunto han llegado numerosos jugadores. Algunas d elas piezas son más ‘underdog’ y otras más reconocidas para el gran público. Para el aficionado Euroliga, una de las más ilusionantes, si no la que más es Justin Robinson.

El Barça Basket tira de pizarra para convertir a su fichaje en MVP

La manija del Barça Basket hacía tiempo que pedía cambios en el mercado de fichajes. Justin Robinson llegó al cuadro culé como apuesta para el base titular. Su inicio es fulgurante, pero buena parte del mismo está pasando por la pizarra. Aleksandar Sekulic lo ha ‘desnaturalizado’ por momentos y eso le está haciendo brillar con luz propia. La Lliga Catalana sirve de expositorio.

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El Barça Basket parecía haber incorporado un base en el mercado de fichajes, pero había sumado mucho más. Justin Robinson está conformando con Darío Brizuela una duple de bses fluidos en la que, incluso, la mamba vasca acaba yendo más al uno que el ex de París. Gracias a eso, corre sin balón para castigar en transición, puede atacar close-outs con su velocidad en instancias finales de posesión con menos ayudas y tiene más piernas gracias a ahorrarse esfuerzos en la traslación de pista a pista.

Justin Robinson, un perfil muy particular

Justin Robinson no deja de ser un base porque por momentos lo usen como escolta. Sin embargo, en un equipo tan dinámico como el que quiere conformar Sekulic, la fluidez entre roles es muy útil para encontrar orden en el desorden. En este sentido, se está viendo un equipo que comienza a entenderse media pistas tras el desorden de las normas de transición que se están imponiendo.

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Una de las situaciones en juego en media pista que más está aprovechando el refuerzo del Barça Basket en el mercado de fichajes es el spanish pick and roll (pick and roll con bloqueo ciego indirecto al roll del poste). El americano tiene una velocidad endiablada y, tanto como manejador, como bloqueando indirecto, encuentra acciones de penetración. Cuando lo ejecuta en bote está muy cómodo atacando el reject (el lado abierto) con los espacios que se generan acumulando tantos jugadores en cabecera. Cuando lo hace sin la pelota y se desbloquea del indirecto es un atuténtico cuchillo.