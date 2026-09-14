Título para el Barça Basket, malas noticias para la Supercopa

Primer título de la era Sekulic en el Barça Basket. El conjunto azulgrana se proclamó campeón de la Lliga Catalana tras imponerse al Lleida (96-87) en Tarragona, en una final en la que Joel Parra, Kevin Punter y Justin Robinson lideraron al equipo. La celebración, sin embargo, llega con un peaje importante: el técnico esloveno no pudo contar con Evbuomwan ni Makoundou y pierde ahora otra pieza clave para el nuevo sistema en el perímetro, agravando una enfermería que empieza a preocupar.

Alarmas en el Barça Basket

La conquista de la Lliga Catalana deja también una noticia negativa para el Barça Basket: la lesión de Darío Brizuela. El escolta donostiarra tuvo que abandonar la pista sin poder apoyar el pie derecho y se someterá a pruebas médicas en las próximas horas para determinar el alcance de la lesión. Un nuevo contratiempo para Aleksander Sekulic dentro de estos primeros importantes días, que ve cómo la enfermería azulgrana sigue creciendo en estos primeros días de la temporada.

Seguim. Tanquem una setmana molt maca. Ara, amb ganes d'afrontar la següent… 🔜 pic.twitter.com/MbkI1idCkY — Barça Basket (@FCBbasket) September 13, 2026

Brizuela tiene afectado el tobillo y deberá esperar a las pruebas médicas para conocer cuánto tiempo permanecerá alejado de las pistas. La lesión se produjo durante un contraataque del Barça, cuando el escolta donostiarra salió a toda velocidad por el centro de la pista y acabó chocando con un jugador del iLERNA Lleida. El impacto provocó su caída y, ya en el suelo, Brizuela mostró evidentes signos de dolor, teniendo que abandonar la pista sin poder apoyar el pie derecho.

Baja para la Supercopa Endesa

La lesión de Brizuela en la final de la Lliga Catalana también condicionará los planes del Barça Basket para la Supercopa Endesa, que se disputará el 19 y 20 de septiembre en el Olímpic de Badalona. El escolta se une así a Makoundou como baja confirmada, mientras que sigue en el aire la presencia de Tosan Evbuomwan, que sufrió una subluxación en el hombro izquierdo con la selección de Gran Bretaña hace dos semanas.