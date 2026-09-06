Sekulic ya tiene respuesta al dilema Barça Basket-Eslovenia

Aleksander Sekulic ya se ha incorporado a la expedición del Barça Basket en Encamp después de pasar los últimos días del mes de agosto al frente de la selección de Eslovenia durante la ventana FIBA. Una situación de doble responsabilidad que también afrontan otros técnicos, como Álex Mumbrú, que compagina su cargo con Alemania y el banquillo de la Virtus Bolonia.

Decisión tomada de Sekulic y el Barça Basket

En el caso de Sekulic, sin embargo, todo apunta a que esta dualidad tiene los días contados. Según explica Xavi Ballesteros en L’Esportiu, el técnico esloveno habría tomado una decisión que puede marcar definitivamente su futuro entre el Barça Basket y la selección de Eslovenia.

No hay que olvidar que las selecciones europeas volverán a afrontar una nueva ventana FIBA a finales de noviembre. En el caso de Eslovenia, el combinado nacional se medirá el 27 de noviembre a Finlandia, selección en la que milita Nkamhoua, antes de enfrentarse a Hungría el día 30. Sekulic aterrizó en Encamp con 1-1 en el balance, después de caer ante Francia y vencer a Hungría por 92-77.

Renuncia a Eslovenia

Todo apunta, sin embargo, a que Aleksander Sekulic no estará al frente de Eslovenia en la próxima ventana. El técnico de Liubliana habría decidido priorizar el proyecto del Barça Basket y centrarse exclusivamente en el conjunto blaugrana, con la misión de dar forma a un equipo completamente renovado. Un reto mayúsculo después de un verano en el que la entidad ha incorporado hasta once nuevos jugadores.

🎙️ 𝐀𝐥𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐤𝐮𝐥𝐢𝐜



“Tothom sap que tenim grans reptes per endavant. Amb la mentalitat dels jugadors, dels entrenadors i de totes les persones implicades en el club, podem superar tots aquests reptes de forma positiva” pic.twitter.com/mcuAGSRUwN — Barça Basket (@FCBbasket) September 5, 2026

Sekulic también estaría dispuesto a colaborar con la Federación de Eslovenia en la búsqueda de su relevo, consciente de que el exigente calendario del Barça Basket y, especialmente, de la Euroliga, hace cada vez más difícil compaginar ambos cargos. Todo apunta, por tanto, a que el técnico esloveno habría optado por centrarse exclusivamente en el proyecto blaugrana.

Sekulic: “Es un gran desafío ser entrenador del Barça Basket”

El entrenador de Liubliana habló ayer en Encamp sobre cómo afronta el nuevo curso y no escondió la magnitud del reto que tiene por delante: “Es un gran desafío. Nuevo equipo, nuevos jugadores, nuevo entrenador. Pero esto forma parte de nuestro trabajo y creo que, con la mentalidad de los jugadores y de los entrenadores, podemos superar estas dificultades de manera positiva”.